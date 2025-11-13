Un edificio quedó envuelto en llamas de hasta 12 metros: varios heridos y vecinos evacuados

Bomberos y ambulancias llegaron hasta el lugar debido a la magnitud del fuego. Un hombre sufrió quemaduras severas en su rostro y brazo.

Este miércoles se registró una fuga de gas que generó un impactante incendio, con llamas que alcanzaron hasta 12 metros de altura. Todo sucedió mientras Edesur trabajaba con una emergencia eléctrica y accidentalmente se rompió un caño de gas.

El barrio porteño de Caballito fue el escenario del accidente donde se encuentran trabajando bomberos y ambulancias, mientras que nueve inquilinos fueron evacuados. En tanto, dos personas sufrieron heridas, uno de ellos con quemaduras graves.

La fuga se mantuvo visible debido a la magnitud del incendio , lo que facilitó ubicar la dirección precisa de la pérdida de gas y redujo el riesgo de una posible explosión. Más de 40 bomberos y cuatro líneas de ataque fueron desplegadas por parte de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para contener el fuego, que podía verse a varias cuadras de distancia.

"La llama alcanzó gran altura, pero está controlada. Estamos sectorizando y bajando la presión del caño dañado", explicó mientras se realizaba el operativo el comandante Diego Coria, a cargo del operativo.

un escape de gas provocó el incendio de un edificio en Caballito

Respecto a cómo se encuentran los heridos, las autoridades informaron que un hombre de 54 años se encuentra en grave estado de salud. Sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierda. En un primer momento fue atendido por el personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

También un operario de Edesur resultó herido cuando se generó la fuga y que sus compañeros lo trasladaron hasta el Hospital de Quemados por sus propios medios.

Cómo fue el impactante incendio

Fue un complejo operativo el que se llevó a cabo debido a la presión del caño afectado. "No hay válvulas de corte directo cuando se trata de ramales de media presión. Hay que ir abriendo y prensando por sectores", detalló Coria, explicando el procedimiento técnico.

Desde Metrogas informaron que la cuadrilla de la compañía de energía eléctrica rompió un caño de media presión en la intersección de la calle con Formosa y tomó fuego. Llamas de hasta 12 metros se elevaron en la cuadra y alertaron a los vecinos y quienes transitaban por la zona. Frente a un edificio que funciona como estacionamiento, donde se quemaron al menos tres vehículos. También se quemó una mampostería de la fachada debido a la radiación de las llamas.

escape de gas incendio

Pasadas las 19:40, los equipos de emergencia lograron controlar el fuego principal, aunque el operativo continuó durante varias horas para enfriar la zona y asegurar el caño dañado. Desde Metrogas informaron que el conducto fue finalmente prensado y que la situación “ya no presenta riesgo de explosión”.

Horas después, el Gobierno de la Ciudad intimó a la concesionaria eléctrica Edesur y a la empresa Argencobra, la contratista a cargo de la reparación de redes de gas, para que aporten información sobre lo ocurrido en las próximas 24 horas.

Entre los reclamos que deben atender, está informar sobre el estado actual de la situación y las causas que determinaron el escape de gas e incendio ocurrido. Para atender la situación, los bomberos estuvieron trabajando alrededor de 3 horas.