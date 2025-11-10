Voraz incendio de dos camiones y una camioneta en medio de la calle, en el bajo de Neuquén

Tres vehículos sucumbieron a las llamas en la madrugada de este lunes. La División Siniestros y Judiciales investiga las causales.

Un voraz incendio durante la madrugada de este lunes consumió dos camiones y una camioneta estacionados sobre la calle Luis Beltrán, entre Gatica y viviendas cercanas . Las pérdidas fueron totales y el propietario de los vehículos, un comerciante dedicado al rubro del reciclado, aseguró que se trató de un ataque intencional .

El siniestro se registró a la madrugada cuando —según relató el damnificado— cuatro personas llegaron al lugar con bidones de nafta , descendieron de una camioneta y rociaron los vehículos antes de prenderlos fuego. “Fue a las tres de la mañana. Se bajaron cuatro personas con nafta, los rociaron y se fueron ”, contó el hombre al móvil de LU5, aún conmocionado, mientras aguardaba la llegada de los peritos de Bomberos y de la Policía para la inspección del lugar.

Los vehículos incendiados — dos camiones y una Ford EcoSport — se encontraban estacionados frente a la recicladora que administra el comerciante. “ No tengo problemas con nadie, no veo por qué el daño conmigo" , señaló.

incendio camioneta bomberos

De acuerdo con su testimonio, el fuego se propagó rápidamente, aunque por fortuna no alcanzó a extenderse a las viviendas cercanas. “Fue de una mano y de otra, pero no se propagó”, explicó, destacando la rápida intervención de los bomberos que evitaron un daño mayor.

Por su parte, Juan Molina, el jefe de Bomberos de la Policía informó a LM Neuquén, que recibieron un llamado de alerta a las 2:50 por el incendio vehicular, por lo que enviaron una dotación. Una vez en el lugar observaron el incendio de los tres vehículos: una camioneta Eco Sport, un camión Iveco Daily y un camión Volkswagen 9150.

Los tres estaban estacionados en la vía pública sobre calle Luis Beltrán: dos en margen norte, un camión casi en la intersección, a diez metros, la Eco Sport frente a la casa, y otro camión sobre el margen sur, frente a una concesionaria.

incendio camioneta bomberos

"Teniendo en cuenta la magnitud del incendio, se solicitó apoyo de dos dotaciones más, cuartel VI hipódromo y cuartel II de Gregorio Álvarez, y se evitó que el fuego se propague hacia la vivienda particular, como así hacia la concesionaria, y la arboleda existente", indicó Molina y agregó que se utilizó como agente extintor espumígeno AFFF.

Los daños fueron totales en los tres vehículos. "Uno de los camiones tenía cargados filtros de aire y de aceite, aparentemente en desuso, eso ayuda porque es una sustancia inflamable por el residuo de aceite que ayuda a acelerar la combustión", precisó el jefe.

En el lugar, entrevistaron a un hombre que manifestó ser propietario de la concesionaria y de los tres vehículos afectados. En tanto, se dio intervención a la División Siniestros y Judiciales quienes continúan con diligencias investigativas a los fines de determinar causales. Una de ellas fue la inspección ocular a los vehículos quemados que quedaron consignados.

incendio camioneta bomberos (2)

Exigen una investigación sobre los responsables del incendio

El hombre, que tiene una recicladora y una concesionaria, dos camiones y una camioneta, aseguró: "no tengo idea de quién podría haber hecho algo así”.

En este sentido, ante la falta de sospechosos, el propietario solicitó que se revisen las cámaras del domo ubicado en la esquina de Luis Beltrán y Gatica, además de los sistemas privados de videovigilancia de las casas del sector, con la esperanza de que se pueda identificar la patente de la camioneta donde se movilizaban los autores del ataque.

“Vamos a ver qué dice la Justicia, están tratando de averiguar el dominio de la camioneta en la que llegaron”, añadió. Mientras tanto, la calle permanecía cortada por las tareas de peritaje y remoción de los vehículos siniestrados, aunque algunas motos y deliveries seguían circulando.

"Voraz incendio de dos camiones y una camioneta: el dueño aseguró que fue intencional"

De hecho, durante el operativo un repartidor de delivery se cayó al piso luego de pisar y resbalar con la espuma que habían utilizado los bomberos para sofocar el incendio.

En tanto, se conocieron imágenes del momento en que las llamas consumían los vehículos a ambas manos de la calle. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas ante los ruidos, supuestamente, de explosiones que sacudían la tranquilidad de la madrugada.