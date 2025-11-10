Temporal bloqueó los accesos a Rincón de Los Sauces: sigue el alerta por tormenta

Desde Defensa Civil confirmaron que trabajan a contrarreloj para estar preparados frente a la tormenta pronosticada para la tarde.

Se liberó parcialmente el tráfico en el acceso a Rincón de Los Sauces.

Se restauró parcialmente el acceso a Rincón de Los Sauces . Tras el temporal de este domingo, una crecida del arroyo Carranza, en un tramo que habitualmente permanece seco sobre la Ruta 5, bloqueó la ruta en un alud de barro y agua.

Para el mediodía, Defensa Civil anunció que el tránsito estaba parcialmente restaurado en una mano, pero que trabajan a contrarreloj para la siguiente tormenta pronosticada para la tarde.

"Se está trabajando por medio de vialidad provincial para poder articular todo lo que es la transitabilidad. Hemos tenido cortado desde anoche en los cruces, los accesos a la localidad", declaró el director de Defensa Civil de Rincón de Los Sauces, Carlos Escobar.

Rincon de los sauces tormenta aislado

"Se está regulando por medio de una mano, nada más, que es lo que ha podido tener habilitado Vialidad", explicó Escobar. Agregó que el arroyo "sigue decantando agua, entonces, se está trabajando con máquinas ahí mismo".

Además, contó que se están preparando para la próxima tormenta. "Estamos esperando otra tormenta para el día de hoy que estaba anunciada para la tarde, así que se está controlando los accesos y viendo que pueda quedar resguardada la ruta", dijo.

Cómo impactó el temporal en Rincón de Los Sauces

Según expresó Escobar, la ciudad de Rincón de Los Sauces no se vio afectada. "De hecho ni siquiera llovió en la ciudad, pero sí se vieron afectados los accesos y los cañadones lindantes, que es algo que suele suceder cada vez que hay una tormenta" detalló el funcionario.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia, publicaron que se encuentran en el lugar trabajando junto a personal de Vialidad, Policía y Bomberos sobre las Rutas Provinciales N° 5 y 7. "Seguimos en el lugar, acompañando las tareas y asistiendo a la comunidad", comunicaron desde la cuenta de Instagram de la cartera.

Embed - Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos on Instagram: " Estamos trabajando junto a Vialidad, Policía y Bomberos en el Baden Carranza, donde las Rutas Provinciales N°7 y N°5 se encuentran afectadas por agua y barro. Seguimos en el lugar, acompañando las tareas y asistiendo a la comunidad." View this post on Instagram

Tres vehículos fueron arrastrados por el arroyo Carranza, en el acceso a Rincón de Los Sauces

Un auto particular y dos camionetas fueron arrastrados por la correntada del Arroyo Carranza, en Rincón de los Sauces, tras las copiosas lluvias registradas en la región. El hecho se registró pasadas las 21 de este domingo y generó la activación de los sistemas de emergencia de Rincón de los Sauces y Añelo.

Según medios locales, los vehículos intentaron cruzar el arroyo. Testigos afirman que la corriente llegó a superar los 70 centímetros de profundidad, y que los tres rodados fueron arrastrados entre 200 y 300 metros desde la orilla hacia el interior del cañadón. Dos de ellos, incluso, se habrían perdido de vista en la oscuridad de la noche.

WhatsApp Video 2025-11-09 at 22.48.16

Minutos después del incidente, se constató que los ocupantes del vehículo particular pudieron salir a tiempo y se encuentran sanos y salvos. En tanto, la búsqueda de los ocupantes de las dos camionetas se extendió hasta casi la medianoche, cuando todos fueron ubicados sin lesiones de consideración y quedó descartada la posibilidad de personas desaparecidas.

Alerta amarilla

Durante el fin de semana se produjeron intensas lluvias, principalmente en zona de campos, que dejaron rutas intransitables y caminos anegados. En el sector, se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, el análisis extendido del clima de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para ese sector de la provincia, informó sobre el ingreso un frente de aire húmedo e inestable, propicio para la inundación de cañadones y arroyos súbitamente crecidos.