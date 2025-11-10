Con nuevo pavimento y bicisenda: así quedó la calle Entre Ríos

La Municipalidad de Neuquén avanza con el Plan 3.000 cuadras de asfalto. Cuáles son las próximas calles que serán repavimentadas en el centro.

La calle Entre Ríos , entre Independencia y Leloir, ya estrenó su nuevo pavimento . La arteria fue repavimentada en el marco del Plan 3.00 cuadras de asfalto y permite a los automovilistas un acceso ágil de sur a norte en la zona este de Neuquén capital.

La Municipalidad de Neuquén dejó inaugurado el nuevo asfalto de la calle Entre Ríos. El corredor urbano que es muy transitado por los automovilistas de Neuquén ya había cumplido su vida útil, por lo que en los últimos meses se iniciaron las trabajos para renovar el pavimento por etapas.

La obra forma parte del Plan de 3.000 cuadras de asfalto impulsado por el intendente Mariano Gaido, que incluye la renovación de arterias troncales que ya cumplieron su vida útil. Además, continúan los trabajos s obre calle Independencia, entre Illia y Borlenghi, y esta semana se iniciarán las tareas en Belgrano, Roca y San Martín.

alejandro nicola asfalto

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó la magnitud del proyecto y explicó: “Para este año teníamos previstas 240 cuadras y creo que vamos a llegar a superar las 400, pero en particular esta avenida, que es una de las principales que conectan desde sur a norte nuestra ciudad, quedó totalmente renovada con su bicisenda”.

La ciudad de 15 minutos

La presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, Claudia Argumero, subrayó la importancia de la obra en el marco de la planificación urbana. “Cumpliendo también con el objetivo de llegar a cualquier punto de la ciudad en 15 minutos, este tipo de obras son fundamentales”, expresó.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que “es una inversión que ronda los 8.000 millones de pesos, una inversión que sale del presupuesto neuquino y dentro del programa Orgullo Neuquino, que tiene previstas estas 20 avenidas troncales, las 3400 cuadras de asfalto y la repavimentación”.

Puntualizó que “en una calle tan importante como Entre Ríos, que conecta de punta a punta la ciudad, también se renovó la ciclovía y los vecinos nos expresaron que ha sido un cambio sustancial. Este es el objetivo, seguir avanzando con estas obras”.

calle entre rios

Desde la comisión vecinal del barrio Santa Genoveva, la vecina Mariana Perticone celebró la finalización de los trabajos. “Para nosotros la obra es un avance impresionante en el barrio. Realmente estamos todos muy contentos, y no solamente por esta obra, sino también por el semáforo que se colocó hace un par de meses a dos cuadras. Todo contribuye al desarrollo de la ciudad”, afirmó.

Cómo sigue el plan de asfalto

El tramo de Entre Ríos intervenido se extiende a lo largo de 20 cuadras y cuenta con una ciclovía completamente renovada hasta Leloir. En paralelo, esta semana, el municipio también iniciará obras de repavimentación sobre Belgrano, entre Catriel y Asmar, Roca entre Catriel y Artigas, y San Martín entre Collón Curá y Artigas.

calle entre rios asfalto

Estas intervenciones se suman a las que actualmente están en ejecución sobre Combate de San Lorenzo, entre Abraham y San Martín, donde se trabaja sobre un total de 30 cuadras.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, detalló que “en el oeste se están repavimentando aquellas cuadras que tenían adoquines, son 63 en total, para que toda la ciudad quede con pavimento flexible”.

Embed Terminamos la repavimentación de Entre Ríos entre Leloir e Independencia: una troncal esencial que ya había cumplido su vida útil.

Además, renovamos por completo la ciclovía.

El Plan de repavimentación de antiguas troncales sigue en Belgrano, Roca y San Martín. pic.twitter.com/Th1iS7G3Mh — Alejandro Nicola (@ANicolaOK) November 10, 2025

Resaltó que “la repavimentación es parte del mantenimiento, llegó para quedarse. A medida que vamos detectando alguna calle que lo necesita, se va incorporando. Es una tarea permanente que vamos a tener en la Municipalidad”.

Nicola señaló que “el plan de repavimentación es un concepto nuevo que tiene que ver con repavimentar las calles más antiguas. Con esto evitamos las roturas que se producen porque superaron el fin de su vida útil. Cuando llueve, la humedad penetra y se rompen las calles. Entonces, con esto las renovamos a nuevo y vuelven a tener sus 15 años de vida útil, como si fueran construidas desde cero”.

Renovar las calles más antiguas

Además, remarcó que “por la cantidad de cuadras pavimentadas que tiene la ciudad, estamos llegando a las 10.000. Haciendo un 5% por año de repavimentaciones, estamos entre 15 y 20 años renovando la totalidad de la ciudad, así que con un 5% por año cumplimos con este plan”.

Por su parte, Argumero agregó: “Estamos continuando con la agenda del intendente Mariano Gaido, que es súper importante; la verdad que es un orgullo neuquino, y seguiremos asfaltando e inaugurando calles que son claves para la conectividad de la ciudad de Neuquén”.

calle entre rios bicisenda cole

Pasqualini recordó además que el reciente presupuesto municipal presentado por el intendente contempla un superávit con impacto del 42 por ciento en obras. “Son obras que necesita la ciudad, una ciudad que crece de manera sostenida: cada semana se suman 20 familias que eligen Neuquén para vivir. Es una ciudad que ha dado un giro muy importante hacia el turismo, y eso demanda servicios e infraestructura”, señaló.