Reportaron un fuerte sismo de 4,3 grados en el norte neuquino

Según valores que reportó el INPRES, este temblor habría sido uno de los pocos por causas naturales. El resto ocurren por el fracking.

Un sismo se reportó durante la mañana de este lunes en el norte de la provincia de Neuquén. Según informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , el epicentro fue a 40 km de Chos Malal.

El INPRES reportó el movimiento. Fue de 4,3 grados en la escala de Richter. El evento se registró a las 6:10 a, aproximadamente, 40 km al suroeste de Chos Malal; 108 km al este del volcán Copahue; y 118 km al sur del volcán Domuyo.

El organismo nacional informó que "hasta que la red sismológica de esta región esté completa, el error de localización en la zona varía de 15 km a 20 km".

Sismo Chos Malal

A pesar de ser de 4,3 grados de magnitud, el evento fue registrado por el organismo, pero no reportó denuncias de la población. Esto puede deberse a que su profundidad fue de 225 km, lo que lo vuelve imperceptible en la superficie. De esta manera, se convierte en uno de los pocos sismos de mucha profundidad en lo que va del año.

El sismo en Chos Malal es de los pocos ocurridos de forma natural este año

Según indicó algunos meses atrás Javier Grosso, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, los sismos de mucha profundidad son los que ocurren de forma natural. El geógrafo afirmó que la gran mayoría de los temblores de la provincia son de poca profundidad, debido a que son provocados por la actividad petrolera.

"Los sismos en Vaca Muerta son los que tienen menor profundidad de todo el país", dijo Grosso en diálogo con LM Neuquén. El miembro del Observatorio de sismicidad inducida listó las profundidades de los sismos de este año. Mientras que los temblores naturales se dieron todos a más de 140 kilómetros de profundidad, los inducidos por la fractura hidráulica fueron entre 5 y 25.

Grosso contó que mientras menor sea la profundidad en la que se produce el movimiento más se siente en la superficie, aunque su magnitud sea leve. Haciendo referencia al sismo que provoco alarma en Añelo el 3 de abril, el geógrafo dijo que en la naturaleza "3,4 de magnitud es considerado leve".

petróleo fracking

2025 es el año que más tembló Vaca Muerta

De los 98 sismos registrados por el INPRES este año, tan solo 19 evidencian ser de ocurrencia natural, según los valores explicados por Grosso. La mayoría de los que se registraron de poca profundidad fueron en zonas en las que hay mayor actividad de extracción de petróleo no convencional.

Según afirmó, lo que va del año fue el lapso de más temblores inducidos por la fractura hidráulica desde que se tiene registro en 2018. "Ya era récord para el 9 de septiembre", expresó.

Además, se registró otro récord durante la primera quincena de agosto: la presencia de dos temblores por día de escala mayor a 2,5 en cuatro jornadas distintas: el 8, 9, 10 y 13. Todos tuvieron magnitudes entre 2,5 y 2,9; y una profundidad entre 8 y 12 kilómetros.