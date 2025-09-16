Tembló Vaca Muerta: se detectó un nuevo sismo en la zona

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la localidad de Añelo y fue registrado cerca de las 9 de la mañana de este martes.

Un nuevo sismo se registró este martes en Vaca Muerta . Esta vez tuvo como epicentro la localidad de Añelo durante la mañana. Así lo confirmaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) que informaron que el movimiento telúrico ocurrió a las 8.57.

De acuerdo al registro del organismo nacional, el evento tuvo una magnitud 2,8 ml (Richter) y una profundidad de 14 km. El epicentro fue a 91 km al Noroeste de Neuquén (-38.228 (lat) -68.749 (long)).

Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, proyecto independiente de investigación científica que monitorea y analiza la sismicidad vinculada al fracking, indicaron que durante este 2025 la provincia registró un total de 98 sismos. De ese total, puntualizaron que “solo 19 responden a mecanismos naturales y 79 a sismicidad asociada al fracking”. Aseguraron que la provincia ha superado hace algunas semanas el récord de sismos inducidos -Asociados al fracking- que tenía el año 2023, que fueron 67”.

Salieron a la calle por los sismos

El obervatorio destacó que durante la primera quincena de agosto, se registraron 9 temblores en la provincia de Neuquén. Incluso a fines de julio se reguistraron, al menos, siete movimientos telúricos por los sismógrafos en 48 horas.

"La gente salió a la calle de lo fuerte que se sintió", "se movió todo", "terrible el movimiento", "laaaaa, pequeño temblor", fueron algunos de los comentarios de los vecinos de Añelo que sintieron el movimiento telúrico en la noche del sábado, más precisamente a las 23:19 con 50 segundos, de acuerdo al Inpres.

Añelo (50).JPG Claudio Espinoza

Qué desencadena la mayoría de los sismos

Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida se indicó que los temblores generados por una actividad humana en zonas naturalmente ajenas a la sismicidad en Argentina se centran "especialmente en la cuenca que conocemos con el popular nombre de Vaca Muerta" y están "relacionados con la práctica de la fracturación hidráulica o fracking".

El geógrafo Javier Grosso, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, reiteró el pasado viernes que la mayoría de los sismos que se producen en Añelo coinciden con la realización de fracturas hidráulicas. “Una vez más, la sismicidad ocurre mientras se fractura la formación Vaca Muerta”, sostuvo.

Desde el Observatorio, remarcan la necesidad de implementar y hacer cumplir a las empresas un sistema transparente de monitoreo sísmico vinculado al fracking, con información pública y en tiempo real. "Son responsables de todos los daños que pudiera ocasionar esta seguidilla de eventos", advirtieron.