Se robaron un auto y lo prendieron fuego a los 5 minutos: así detuvieron a los responsables

Dos jóvenes protagonizaron el robo de un auto en Centenario a plena luz del día, y lo prendieron fuego minutos después, en un terreno baldío cercano al Control Canino municipal. La Policía logró detenerlos y el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso tres meses de investigación, mientras que los imputados quedaron en libertad.

La asistente letrada de la unidad fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido , les formuló los cargos durante la audiencia realizada este miércoles. Según precisó, “el hecho ocurrió el 4 de noviembre, alrededor de las 18, en la intersección de calles Alfredo Palacios y Guatemala, cuando los imputados se acercaron a un Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado y cerrado con traba. Luego de forzar la puerta, se subieron al vehículo y se retiraron del lugar”.

Minutos después del robo, en el barrio Juan Manuel de Rosas, y de acuerdo a lo reconstruido por la fiscalía, los jóvenes condujeron el auto hasta una zona poco transitada, en el barrio 8 de agosto. Allí, según consignó Garrido, “le prendieron fuego al rodado y se retiraron rápidamente, lo que fue advertido por vecinos que dieron aviso a la Policía”.

robo incendio centenario (2)

Los acusados fueron identificados como F.N.G. y J.D.V., de 22 y 26 años, ambos con domicilio en Centenario y con antecedentes policiales. La fiscalía les imputó los delitos de robo de vehículo dejado en la vía pública y daño, en carácter de coautores.

El rol clave de los vecinos y de los hijos de la víctima del robo

El dueño del Chevrolet Aveo no estaba presente al momento del robo, pero su hija observó a los dos hombres forzando la puerta del auto, y aportó una descripción de la vestimenta. "Uno de ellos llevaba un mameluco y una remera verde, y el otro una remera oscura. También observaron dos gorras, que luego fueron secuestradas durante la detención”, informó la fiscalía durante la audiencia.

En tanto, alertó a su hermano, quien salió en moto en busca del auto robado. “Fue él quien confirmó que el rodado incendiado pertenecía a su padre, al llegar al lugar guiado por los avisos de los vecinos”, relató Garrido en la audiencia.

Mientras tanto, la Comisaría 52 había montado un operativo cerrojo con móviles, motoristas y bicipolicías. El jefe de la dependencia, Luis Aguirre, confirmó a LM Neuquén que la secuencia fue muy rápida: “A las 18 recibimos el aviso del robo. Diez o quince minutos después, tomamos conocimiento del incendio del vehículo en cercanía del Control Canino. Cuando llegamos, un vecino nos refirió que dos masculinos jóvenes lo habían dejado y huyeron por calle Juan XXIII hacia el Este”.

robo incendio centenario

Con los datos aportados, la Policía patrulló la zona hasta dar con los sospechosos a las 18:30. “En Constituyentes y Alfredo Palacios identificamos a dos personas con las mismas características y procedimos a la demora”, sostuvo Aguirre.

Además, durante el palpado preventivo, los efectivos notaron que uno de ellos tenía una llave en el bolsillo y quedaron demorados para su identificación. “Nos comunicamos con fiscalía, que autorizó por la noche la requisa en la comisaría. Era una llave con el logo Chevrolet. La cerradura del baúl era la única sana, así que hicimos la prueba y correspondía ya que el vehículo había sido traslado a la dependencia”, agregó.

El incendio destruyó el auto y la investigación sigue en curso

Bomberos Voluntarios de Centenario sofocaron el fuego, pero los daños fueron casi totales: “entre el 80 y el 90 % del vehículo quedó destruido”, detalló Aguirre ya agregó que los bomberos realizaron las pericias. El auto solo tenía seguro contra responsabilidad civil.

Los jóvenes fueron notificados de la detención y trasladados a sede judicial, pero recuperaron la libertad, aunque luego de la audiencia de imputación se les impusieron condiciones. A pedido de Garrido, el juez Luciano Hermosilla dispuso que “deberán presentarse de manera quincenal en la Comisaría 52 durante tres meses”.

Entre la evidencia presentada, fueron fundamentales las entrevistas videofilmadas a cargo de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II que también intervino para relevamiento de cámaras, informó Aguirre.

robo incendio centenario (2)

Mientras tanto, se desconoce el motivo del suceso, o el móvil del incendio. La defensa pública no objetó la formulación de cargos, aunque anunció que sostendrá otra teoría sobre lo ocurrido.