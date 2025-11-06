Crece el temor de los comerciantes de Cutral Co por los boqueteros

La inseguridad golpea a los comerciantes, esta vez con una modalidad más que conocida: el robo con boquete. Esta madrugada atacaron una tienda de ropa.

Los boqueteros no dan respiro a los comerciantes de Cutral Co y un nuevo hecho esta semana generó aun más preocupación en el rubro. Tras realizar un boquete a una tienda de ropa, se llevaron mercadería y tecnología. Es al menos el cuarto hecho de las últimas dos semanas.

Según informó La Voz del Neuquén, el robo se habría cometido en horas de la madrugada de este jueves, ya que el día anterior el comercio -ubicado sobre la Avenida Roca- había estado abierto con normalidad. En cambio, al acudir este jueves por la mañana para comenzar su jornada de trabajo, el propietario descubrió un boquete que había sido realizado sobre una de las paredes del local que conectaba con un patio interno que a su vez linda con otras propiedades. Por allí se estima que ingresaron los ladrones.

El agujero, de acuerdo a lo que se puede apreciar en la fotografía compartida por el comerciante, es de gran tamaño, lo que hace pensar que los ladrones actuaron con tiempo y cautela.

SFP Cutral Co policia comisaria 14 (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Una vez hecho el boquete, ingresaron y tomaron una importante cantidad de prendas, además de algo de tecnología perteneciente a los propietarios, como una notebook y celulares, que habían sido dejados en el local.

Por estas horas, el damnificado se encuentra intentando realizar un inventario para determinar con exactitud el monto de la pérdida, aunque se trataría de un importante valor sustraído.

Con este episodio, ya son cuatro los robos cometidos en menos de un mes mediante boquetes en la zona céntrica de la ciudad, lo que genera creciente preocupación entre los comerciantes.

boquete robo cco (1)

El sábado en la madrugada hubo un hecho similar en la prestadora CrediGuía, ubicada frente a la Plaza San Martín, sobre Avenida del Trabajo al 700. Allí, los malvivientes realizaron un boquete por la parte de atrás del local, sobre una pared. Los ladrones seguramente fueron en busca de dinero, no teniendo en cuenta que allí no había dinero y que todo se suele manejar vía transferencias por internet. Solo lograron llevarse un celular.

Luego, se registró un robo en la misma calle pero en una panadería, también mediante boquete.

Finalmente, el domingo, los propietarios de una carnicería se encontraron con un boquete al abrir su comercio y reportaron faltantes de carne y bebidas por un valor millonario.

La Policía ya investiga los hechos.

Ladrón hizo un boquete en un mayorista y fue atrapado

En mayo pasado, un ladrón de Centenario hizo un boquete en un supermercado mayorista e intentó robar mercadería, pero las cámaras y la alarma del galpón lo delataron a la Policía. Fue atrapado in fraganti, cuando intentaba huir con las manos llenas de productos.

Según consignó el portal Centenario Digital, el intento de robo tuvo lugar un viernes por la madrugada, en el Mayorista Tina, ubicado sobre calle Nelson Mandela de la localidad vecina y a pocos metros de la Ruta 7.

Allí ingresó el ladrón poco después de la medianoche, aparentemente luego de forzar una persiana de chapa del lado lateral del galpón, sobre la cual hizo una suerte de boquete.

Una vez dentro, y de acuerdo a lo que muestra el video de las cámaras de seguridad, el ladrón apiló dos cajas presuntamente de bebidas, tomó otros objetos más y luego se dispuso a darse a la fuga.

Gif Robo con boquete a mayorista de Centenario.gif

Lamentablemente para él, el movimiento detectado por las cámaras hizo también activar la alarma del galpón, que envió un alerta a la Policía.

Para cuando el hombre se dispuso a retirarse del lugar, los efectivos de Comisaría Quinta ya lo tenían rodeado y lograron aprehenderlo rápidamente. Lo agarraron trasladando bebidas, botellas de aceite y otros artículos, corriendo en dirección a un terreno lindante.