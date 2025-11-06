Identificaron al joven muerto que flotaba en el río Limay, en la Isla 132

En medio de la conmoción por el hallazgo producido este martes por la mañana de un cuerpo flotando justo debajo del puente de la calle Río Negro, en plena Isla 132 , se conoció la identidad del joven muerto . El descubrimiento fue realizado por una funcionaria de Gendarmería Nacional que transitaba por el sector, durante el recambio de personal.

Mientras todavía hay algunos puntos centrales que continúan bajo investigación, fuentes vinculadas a la investigación informaron a LM Neuquén que el joven fallecido fue identificado como Kevin Axel Elorriaga, de 26 años .

La identificación estuvo a cargo de la División Antecedentes Personales de la Dirección Judicial, quienes realizaron el cotejo de impresiones digitales. Hasta el momento, se sabe que vestía ropas oscuras y estaba a unos 100 metros del puente, cerca de la costa.

Qué encontraron cuando extrajeron el cuerpo del agua

“A medida que pasaron las horas, que se fue recabando mayor información, se logró establecer que una efectiva de Gendarmería lo vio flotando por debajo del puente de calle Río Negro. Lo que hicieron fue retirarlo de la corriente y a esa altura es cuando yo asistí con personal de la Comisaria de Segunda haciendo la preservación del lugar hasta la llegada del médico legal”, detalló el comisario Freddy Rivera a LM Neuquén este miércoles.

El jefe de la dependencia comentó un dato revelador: cuando se hizo el levantamiento del cuerpo por parte de buzos de Prefectura, se encontró una billetera y una licencia de conducir. De todas maneras, ese dato no fue determinante en primera instancia, porque el protocolo indicaba que corresponde efectuar una identificación dactiloscópica, que consiste en identificar a una víctima a través de sus huellas digitales.

Además, fuentes judiciales confirmaron a este diario que la causa de la muerte es asfixia por sumersión, de acuerdo al informe preliminar de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense que fue enviado a la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, de Delitos contra las Personas.

muerto isla 132 (2)

Cómo continúa la investigación por la muerte del joven

Otro dato no menor es que la víctima no presentaba signos de violencia, por lo que una de las hipótesis es que haya caído al agua de manera accidental, por autodeterminación o bien, alguien haya actuado para que eso suceda. Por eso, para la investigación es clave determinar cómo fue que Elorriaga llegó hasta el río Limay, bajo el puente de la Isla 132.

Como adelantó el comisario Rivera, la Brigada de Investigaciones está trabajando en la reconstrucción de los momentos previos a su fallecimiento. "Se están haciendo las tareas de relevamiento de cámaras para tratar de reconstruir en los momentos previos a que esta persona termine en el agua".

Señaló que tienen el punto exacto donde Prefectura extrajo el cuerpo del agua, pero "el tema es que no tenemos certeza de por dónde ingresó el agua y lo que recorrió ese cuerpo". En tanto, también es parte de la investigación determinar en qué horario se produjo su fallecimiento y la situación que desembocó en el trágico desenlace.