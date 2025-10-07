Cuarto robo a una conocida chocolatería de Cutral Co quedó grabado en las cámaras: el ladrón iba armado y "loquito"

La chocolatería donde ocurrió el robo está ubicada en la Avenida Carlos H. Rodríguez. El ladrón estaría ya identificado.

Los dueños y empleadas de una chocolatería en Cutral Co viven cada día de trabajo con temor desde que son presas de la inseguridad . Días atrás sufrieron su cuarto robo en poco tiempo. El ladrón es conocido del ambiente en la localidad, mostró un arma a la empleada que lo atendió y la amenazó con que andaba "loquito".

El robo, que es el cuarto que sufre la chocolatería "Piuke Nita" , ubicada en la Avenida Carlos H. Rodríguez de esa localidad, ocurrió el jueves pasado. Alrededor de las 18:15, el delincuente llegó al comercio, entró con total calma y tras preguntar por algo de mercadería como si fuera un cliente más, no perdió mucho tiempo y fue directo a lo que pretendía: "¿Dónde está la plata?" , le preguntó a la empleada que lo atendió con firmeza.

Tras salir del instante de confusión, y ver el arma que portaba el ladrón, la empleada comprendió lo que ocurría y fue hacia la caja registradora para entregarle el dinero al asaltante.

“Son dos chicas; una justo sale al kiosco y queda una sola, un instante. Ahí (el ladrón) entra, se ve que estaba campaneando los movimientos y al estar sola una de ellas, el tipo ingresó y le mostraba a cada rato la pistola, le dio un susto bárbaro”, dijo el dueño de la chocolatería a los medios locales.

El comerciante detalló que el delincuente es una cara conocida en el comercio, que muchas veces "entra pidiéndonos chocolate, le convidamos porque siempre tratamos de ser generosos y ya se sabe quién es".

Toda la secuencia, que quedó registrada por las cámaras del local comercial, duró apenas un minuto. El ladrón iba con gorra y siempre procuró agachar la cabeza para ocultar su rostro de las cámaras. Nunca tocó a la empleada, pero sí le advirtió no hacer nada para resistirse porque estaba "loquito".

Aunque el comerciante afectado por el robo ya hizo la denuncia y aportó los videos a la Policía, supo que los efectivos lograron identificar al sospechoso, pero éste ya recuperó la libertad, por lo que temen un nuevo hecho de inseguridad y no saben cómo proteger a quienes atienden el local.

Ladrón amenazó y robó en una heladería del Bajo

Un ladrón amenazó a la empleada de una heladería del Bajo neuquino y huyó con más de 200 mil pesos, pero la suerte le duró poco. Las cámaras de seguridad lo captaron y permitieron su rápida detención.

Según informó la Policía, el hecho tuvo lugar el jueves por la noche, minutos antes de las 21, cuando un joven se hizo presente en una heladería de Avenida Olascoaga y, actuando rápidamente, amedrentó a la única empleada presente para robar la recaudación.

El miedo a resultar herida hizo que la víctima no dudase en apartarse de la caja registradora, de donde el delincuente se alzó con unos 240 mil pesos en efectivo, para luego darse a la fuga.

El ladrón no exhibió ningún arma y, aún así, logró cumplir su cometido con agilidad, pero no tuvo en cuenta las cámaras de seguridad del local, que registraron toda la secuencia y permitieron a la Policía obtener una imagen tentativa del autor del robo.

Con el análisis realizado y el testimonio de la víctima, se inició un operativo por las inmediaciones y se dio con el sospechoso poco tiempo más tarde en la intersección de calles La Plata y Don Bosco. Al percatarse de la presencia policial que se acercaba a él, intentó fugarse del lugar junto a un acompañante, pero ambos fueron aprehendidos rápidamente.