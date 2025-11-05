Acusaron al ladrón de una camioneta que fue atrapado tras una peligrosa persecución

Meses atrás, el barrio Valentina Sur se vio conmocionado por el robo de una camioneta al que le siguió una peligrosa persecución que permitió dar con el ladrón y recuperar el vehículo. Ahora, la fiscalía acusó al autor.

La asistente letrada de unidad fiscal de Robos y Hurtos, Lorena Juárez, formuló cargos el martes a un hombre identificado como "A.T.O.Z." por el intento de robo.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la representante del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 19 de agosto pasado, alrededor de las 8, sobre calle El Dorado, frente a la salita del barrio.

Ese mismo día, la comisario Patricia Silva, jefa de la Comisaría 44 del barrio Valentina Sur, comentó en declaraciones radiales que el hecho se dio en circunstancias que el propietario de la Toyota Hilux bajó en la salita del barrio para llevar a su hijo.

centro de salud valentina sur

Confiado porque eso le tomaría unos pocos segundos, el propietario dejó la camioneta en marcha e ingresó con su hijo al establecimiento. Sin embargo, un ladrón oportunista que andaba al acecho vio esta secuencia y se subió rápidamente al asiento del conductor, tras lo cual aceleró y se dio a la fuga del sector.

Cuando el dueño de la Hilux salió a la calle, se encontró con que su vehículo ya no estaba y dio aviso a los efectivos de la Comisaría 44, que rápidamente iniciaron un patrullaje por las inmediaciones y avisaron a otras unidades sobre lo ocurrido, informando que se trataba de una camioneta color champagna, su dominio y otras características.

A los pocos minutos, un efectivo de la Comisaría 46 que se encontraba cumpliendo una consigna en una vivienda de Plottier, vio pasar a la camioneta y dio aviso inmediato a sus pares de la 44, saliendo él mismo en procura también del delincuente.

La persecución se extendió a lo largo de varias cuadras y hasta se trasladó a la Avenida Mosconi, por lo que sorprende que se hayan registrado lesionados ni otros autos siniestrados producto del operativo. "Fue una persecución bastante importante porque este hombre que iba manejando la camioneta hizo algunas calles en contramano, poniendo en riesgo su vida y de los transeúntes", comentó la comisario Silva.

ON - Comisaria 44 Valentina Sur (2).jpg Omar Novoa

Finalmente, los policías lograron dar alcance al ladrón sobre las calles Pasaje Yucas y Las Lavandas, cuando el conductor perdió el control del vehículo al ser interceptado por un móvil policial. En el lugar se procedió a la demora del hombre, quien se resistió a la aprehensión, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de los efectivos de ambas unidades para su reducción. Al menos cuatro móviles policiales participaron del operativo.

Acusación

Ese día, la fiscalía optó finalmente por notificar al hombre y ponerlo en libertad supeditada, pero esta semana formalizó la acusación en su contra, que lo tiene como autor del delito de hurto doblemente agravado, por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por haberse utilizado la llave verdadera, en grado de tentativa.

Asimismo, durante la audiencia la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare formalmente abierta la investigación penal preparatoria por el plazo de dos meses, y adelantó que se evaluará una salida alternativa, dado que el imputado no posee antecedentes penales y ya cumplió una suspensión de juicio a prueba otorgada con anterioridad.

El juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y habilitó el plazo de investigación solicitado. Asimismo, consideró que el hecho atribuido se corresponde con la calificación legal y que existe evidencia suficiente para que la fiscalía continúe con la investigación.