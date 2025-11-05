Centenario no tiene paz: una feroz balacera dejó una adolescente de 17 años herida

La balacera estaría vinculada a disputas entre bandas narco. La adolescente ya fue dada de alta, confirmó la Policía.

Un nuevo día y una nueva situación de violencia en la provincia de Neuquén. A pesar de los trabajos de prevención de la Policía, los narcos están cada vez más acorralados y la desesperación desata la violencia. Una adolescente de 17 años quedó en la línea de fuego de la última balacera que se registró en Centenario y está viva de milagro. Los detalles del hecho.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Zona Periferia II, informó en declaraciones radiales que el nuevo tiroteo se registró poco antes de las 19 en el barrio Sarmiento . Por allí pasaron dos hombres a bordo de una moto , quienes dispararon en reiteradas ocasiones contra el frente de una vivienda, con la mala suerte de que uno de los proyectiles impactó a una adolescente de 17 años que estaba en ese lugar.

Efectivos de la Comisaría Quinta recibieron el aviso de vecinos y, al hacerse presentes y tomar conocimiento de la joven herida, se convocó a una ambulancia del Hospital Natalio Burd, que trasladó a la víctima.

Además, a los pocos minutos, se ordenó su derivación al Hospital Castro Rendón de la capital, lo que generó mucha preocupación en la localidad. No obstante, fue solo una cuestión de prevención, ya que el proyectil no ocasionó daños en ningún órgano y la adolescente ya fue dada de alta. Así lo confió Mazzone este miércoles.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

El tirador está identificado

Por otro lado, en simultáneo con el traslado de la herida, arribó al lugar Criminalística y personal de Investigaciones, que peritaron la escena, recolectaron testimonios de vecinos y peinaron la zona en busca de cámaras de seguridad, que ya están siendo relevadas para ubicar a los autores. También se incautó una vaina servida y se hallaron dos perforaciones de arma de fuego en las construcciones del sector.

Asimismo, el jefe policial indicó que el tirador ya está identificado, dado que iba a cara descubierta como acompañante. En tanto, el conductor iba con casco colocado. Justamente el tirador sería un presunto delincuente de apellido Poblete, vinculado al mundillo narco según los trascendidos de vecinos.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

Sobre este punto, Mazzone indicó que desde que se produjo la desfederalización de los delitos vinculados a la droga y su comercialización, lo que puso a la Policía y Fiscalía neuquinas a trabajar duramente para erradicar la problemática, se ha registrado un incremento de algunas situaciones de violencia entre las bandas que se disputan el territorio para la venta de estupefacientes.

"Se ven acorralados por el constante trabajo que estamos haciendo, empiezan a cobrarse las deudas y se dan este tipo de situaciones", lamentó, y agregó que por eso "tenemos que agarrarlos y someterlos a la Justicia para que esto no ocurra".

En este sentido, aseguró que entre 8 y 9 móviles patrullan constantemente Centenario, pero sucesos como lo son los tiroteos "son situaciones instantáneas y muy difíciles de prevenir".