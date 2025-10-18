La Policía neuquina sigue desarmando a delincuentes: el turno de las tumberas

Más allá de los operativos especiales, las fuerzas de seguridad no descansan y deben intervenir en forma casi diaria por enfrentamientos en plena calle.

A poco más de una semana donde se incautaron armas de fuego cortas y largas, l a Policía provincial sigue sacando de circulación revólveres, pistolas y potentes tumberas. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio Don Bosco III.

Lamentablemente, en algunos sectores de esta capital, se reiteran enfrentamientos entre bandas y los vecinos, atemorizados, se encargan de alertar a las fuerzas de seguridad.

Uno de los incidentes destacados de esta semana ocurrió este último jueves, pasadas las 20, en el barrio Don Bosco III . Como ocurre en otras oportunidades, el personal policial se hizo presente y los sospechosos empezaron a correr en dirección a distintos aguantaderos de la zona.

De igual modo, uno de los protagonistas de los incidentes fue interceptado. Al exhibir el contenido de una riñonera, los agentes de la Comisaría 41 comprobaron que ocultaba una tumbera, ocho proyectiles calibre 22 y una jeringa.

tumbera secuestrada Gentileza Policía del Neuquén

El delincuente fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Enfrentamiento en Spinelli y Abraham

Otro procedimiento de características similares se desarrolló en el oeste neuquino, en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Luego de que el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió un aviso sobre una balacera, un móvil se dirigió al lugar con el fin de identificar a los involucrados.

El despliegue preventivo, realizado ayer jueves por la tarde, se concretó en el cruce de las calles Spinelli y Abraham y uno de los sospechosos fue rápidamente reducido.

El delincuente fue objeto de una requisa personal y escondía una rudimentaria arma casera, con una vaina percutada calibre 22.

Con el fin de recolectar distintos elementos de prueba, se le dio intervención a Criminalística y el demorado fue sometido a una prueba en sus manos para determinar si tenía restos de pólvora.

No hubo que lamentar heridos y el sospechoso fue notificado de la apertura de una causa penal en su contra.

arma secuestrada Gentileza Policía del Neuquén

En tanto, este viernes a primera hora, agentes de la Comisaría 18 se concentraron en identificar y apresar a un pistolero del barrio Cuenca XVI.

Según lo informado por las fuerzas de seguridad neuquinas, los efectivos trabajaron en conjunto con sus pares de la Oficina de Investigaciones y encabezaron un allanamiento alrededor de las 7:45.

El procedimiento fue muy positivo porque no solo fue ubicada la persona bajo sospecha, de 29 años, sino que se incautó un arma de fuego.

La pistola, marca Tala, había sido arrojada a un patio con el fin de que la Policía no la secuestrara y se comprobó que era calibre 22, con un cargador para diez municiones. Asimismo, en la vivienda, fue hallada una caja con una veintena de cartuchos.

Trabajo preventivo en los barrios

Los enfrentamientos habituales entre bandas, donde se utilizan armas de todos los colores, mantienen en alerta a muchos vecinos y la Policía. En algunas situaciones, avanzan de forma conjunta para que los delincuentes terminen tras las rejas. Durante esta semana, por ejemplo, integrantes de la Comisaría 20 y vecinos de los barrios Trébol I y II analizaron distintas medidas de seguridad para ese sector de la ciudad.