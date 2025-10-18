Policiales La Mañana Choque Dramáticas imágenes del choque entre el camión y la Kangoo en la Ruta 151: hay heridos

Impactantes escenas desde el lugar de los hechos donde volcó una unidad de Pehuenche para evitar el impacto. El grave siniestro ocurrió este sábado por la tarde.







Una de las personas heridas en el choque en la Ruta 151.

Mientras se aguardaban mayores precisiones e información oficial tras el violento choque frontal entre una camioneta Renault Kangoo y un camión en la Ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, donde a la vez volcó un micro Pehuenche para evitar chocar, llegaron imágenes tan dramáticas como impactantes desde el lugar de los hechos.

El grave siniestro también involucró a un Fiat Ducato y la peor parte se la llevó el conductor de la Kangoo, que fue trasladado de urgencia a Cipolletti.

accidente ruta 151 Los bomberos ayudan a subir a la ambulancia a uno de los heridos tras el violento choque. Fotos gentileza Gastón Varela. El lamentable suceso tuvo lugar en el kilómetro 56 a las 14.09. "Fue una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados varios vehículos", informó a LMCipolletti, Vilma Ríos, responsable de Tránsito de Cipolletti.