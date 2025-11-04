Pánico en la Ruta 40: condujo borracho, casi atropella a un motociclista y terminó chocando

Un automovilista manejó en completo estado de ebriedad por varios kilómetros hasta que chocó. Testigos grabaron las maniobras que casi terminan en tragedia.

La mañana del domingo en San Martín de los Andes se vio alterada por una situación de alto riesgo sobre la Ruta 40 . Un hombre al volante de un auto avanzaba de forma completamente errática, atravesando carriles, desoyendo bocinazos y poniendo en peligro la vida de todos los que circulaban a su alrededor en ese momento.

Según se aprecia en el video de otro conductor que lo difundió en redes sociales, el recorrido del Volkswagen Gol comenzó en pleno centro de la ciudad y se extendió hasta Cordones de Chapelco. En ese trayecto, el vehículo cruzó varias veces al carril contrario, obligando a otros conductores a realizar maniobras bruscas para evitar una colisión .

El momento más crítico ocurrió al pasar por el barrio Amancay, donde el auto se desvió directamente hacia una motocicleta que venía de frente. El motociclista alcanzó a esquivarlo por una fracción de segundo, en una maniobra que —según los testigos— le salvó la vida.

Conductor borracho en la Ruta 40

Otro automovilista que venía detrás logró registrar toda la secuencia en video, donde se aprecia la conducción temeraria del Gol y el peligro que generó durante todo su recorrido.

El final previsible: choque y control de alcoholemia positivo

La peligrosa travesía terminó poco después, cuando el vehículo impactó contra un poste en la zona de Chacra 30. Agentes policiales acudieron de inmediato al lugar y constataron que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Si bien no se precisó el nivel de alcoholemia, las autoridades confirmaron que el test dio positivo.

A pesar del violento impacto, no se registraron heridos de gravedad. Sin embargo, el episodio dejó al descubierto una vez más los riesgos que implica conducir en estado de ebriedad en una de las rutas más transitadas del sur neuquino.

Video Un borracho manejó haciendo zig zag por la Ruta 40 y casi mata a un motociclista

Tras el hecho, automovilistas y vecinos de la zona insistieron en la necesidad de reforzar los operativos de control de alcoholemia sobre la Ruta 40, especialmente durante los fines de semana. La travesía urbana de San Martín de los Andes, advirtieron, suele concentrar numerosos episodios de conducción imprudente y excesos de velocidad.

Ruta 40: conductor borracho chocó y se negó al test de alcoholemia

Un conductor borracho se salió de la Ruta 40 en Chos Malal, chocó y para empeorar su situación, se negó al test de alcoholemia. El hombre circulaba sin documentación y deberá pagar una importante multa para recuperar su camioneta. De milagro, no hubo heridos.

Según informó la Policía, el siniestro tuvo lugar el pasado sábado, minutos antes de las 2 y a la altura del kilómetro 2623, en cercanías del Club Bancario.

En el lugar, los efectivos constataron que un vehículo tipo pick-up marca Toyota Hilux había protagonizado el incidente, resultando su conductor como único involucrado. Este, por motivos que no estaba claro, había perdido el control de la camioneta y chocado contra un poste de luz, para luego terminar en la banquina.

accidente ruta 40 El accidente tuvo lugar en la ruta 40.

Al momento del procedimiento, el mismo no pudo presentar la licencia de conducir ni el seguro obligatorio, y además, se negó a someterse al test de alcoholemia, situación que -de acuerdo a los protocolos de actuación de la Policía- se toma de forma automática como positivo de alcohol en sangre.

Es por eso que, conductor deberá pagar la multa correspondiente por conducción bajo la influencia de alcohol y la falta de documentación obligatoria para que le sea restituida su camioneta.