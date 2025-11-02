Operativos de alcoholemia en Centenario: autos secuestrados, tres demorados y el récord de la noche

Se realizaron dos operativos en simultáneo Centenario. Uno 650 controles y más de 10 de ellos fueron positivos, todos conductores masculinos. Los detalles de los controles.

Centenario vivió otra noche con operativos de alcoholemia en simultáneo en dos puntos de la ciudad. Tanto en Ruta 7 como en el barrio simultáneo, algunos conductores dieron positivos y uno de ellos se llevó el récord de la noche.

Meses atrás, según se detectó en lo que va de la actual gestión municipal, hay más de 300 positivos de alcohol en sangre en apenas unos meses. Estos casos son llamativos, teniendo en cuenta la ley de alcohol cero que rige en la provincia. Los procedimientos fueron coordinados por inspectores de tránsito municipales , en conjunto con personal de la Comisaría Quinta, Policía de Tránsito Villa Obrera y Seguridad Vial nacional.

Este domingo por la madrugada, el municipio de Centenario llevó adelante estos controles. El primero fue en Honduras y 9 de Julio y el segundo fue frente al puesto de control sobre la Ruta Provincial 7. En total, las autoridade s realizaron 650 pruebas de alcoholemia con halómetro, dando 16 de ellas resultados positivos.

alcoholemia centenario

El resultado de los operativos de alcoholemia en Centenario

De los 16 que dieron positivo, el caso más alto fue de 1,63 miligramos de alcohol en sangre. Todos los conductores eran masculinos. De igual manera, cabe destacar que 634 pruebas realizadas resultaron negativas.

En total, se labraron 56 actas contravencionales por distintas irregularidades en la documentación vehicular, 16 vehículos fueron secuestrados -entre ellos un camión- y 20 licencias de conducir resultaron retenidas.

A su vez, tres personas fueron demoradas por negarse a realizar el test de alcoholemia, motivo por el cual se procedió al secuestro de sus vehículos.

operativo alcoholemia centenario (5)

La alcoholemia más alta del año en Neuquén: un motociclista manejaba en zigzag en plena Avenida Mosconi

El fin de semana largo de octubre trajo consigo noches de mucho tráfico en la ciudad de Neuquén. En ese marco, la Municipalidad de Neuquén realizó una serie de operativos de tránsito en coordinación con la Policía de la provincia y se registró la alcoholemia más alta del año.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, contó en diálogo con LU5 que los resultados de los controles fueron "preocupantes". Afirmó que a lo largo de todas las jornadas hubo 56 retenciones de vehículos.

A su vez, el funcionario municipal contó que en el transcurso del horario más problemático, cerca de la 1:30 de la madrugada, un joven fue interceptado por el control sobre Avenida Mosconi y Linares. Baggio detalló que lo descubrieron debido a que iba haciendo zigzag en plena multitrocha.

Según contó el funcionario municipal, al realizarle el test de alcoholemia, este dio un resultado que rozó el límite que puede marcar el alcoholímetro: iba con 2,58 gramos de alcohol por litro de sangre, el valor más alto en lo que va del año.