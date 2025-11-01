Un adolescente fue baleado en Centenario y está internado en terapia intensiva

El adolescente es conocido en el ambiente delictivo, por lo que se baraja un ajuste de cuentas como hipótesis.

Un adolescente de 17 años fue baleado esta madrugada en Centenario y desde entonces permanece internado en la capital provincial. La Policía ya inició una investigación para esclarecer el hecho y dar con el agresor.

Según consignó el portal Centenario Digital, la agresión tuvo lugar minutos antes de las 7 de la mañana del sábado 1 de noviembre en un sector de la Avenida Natalio Burd, a la altura de calle Gabriela Mistral, en el barrio Huemul.

Aunque es todo aún materia de investigación, en principio se cree que habría iniciado una riña en una vivienda de esas inmediaciones, para luego trasladarse a la calle, donde el joven habría recibido al menos dos disparos de arma de fuego en el abdomen.

Patrullero Policia de Neuquén Centenario.jpg

Personal del Hospital Natalio Burd asistió a la víctima en el lugar, lo trasladó y, debido al cuadro que presentaba con gran pérdida de sangre, fue derivado de urgencia hacia el Castro Rendón de la capital neuquina. Allí, fue intervenido quirúrgicamente y permanecería estable, aunque bajo la observación de los profesionales de terapia intensiva.

En paralelo, efectivos policiales de la Comisaría 52 y de la Oficina de Investigación de la Zona Periferia II perimetraron la escena y realizaron diversas pericias para levantar rastros, conseguir registros fílmicos y testimonios de vecinos que colaboren con el esclarecimiento del caso. En principio, al menos estaría descartada la hipótesis de robo. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado gritos en ese horario.

Por último, trascendió que el baleado cuenta con ingresos a comisaría y al parecer legajos por robos, por lo que podría tratarse de algún conflicto con otra persona del ambiente y hasta posiblemente un ajuste de cuentas.

Sentenciaron a 14 años de cárcel al asesino de Valeria Lobos

El jueves, tres jueces sentenciaron al asesino de Valeria Lobos a una pena de prisión efectiva que se ubicó a mitad de camino entre lo solicitado por los acusadores y la defensa. La querella calificó el monto fijado como "razonable".

El juicio de cesura por el crimen perpetrado en Centenario se llevó a cabo los días lunes 27 y martes 28 de octubre, luego de que las partes acordaran en agosto la responsabilidad penal del Montoya por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante los dos días en que se desarrolló el juicio de determinación de la pena, testificaron la familia de Rosana, una psicóloga y varios peritos para exponer una serie de agravantes y atenuantes para valorar los pedidos de pena.

valeria roxana lobos (1).jpg El acusado de balear mortalmente a Valeria Lobos fue acusado de femicidio.

Luego de esto, el fiscal del caso Andrés Azar solicitó una pena de 19 años de prisión de cumplimiento efectivo, en tanto la querella, ejercida por los abogados particulares Gustavo Lucero y Manuela Castro, pidió 20 años. La defensa del imputado solicitó que se le imponga el mínimo previsto para el delito, de 10 años y seis meses.

El tribunal, integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Pablo Encina y Luis Giorgetti, ponderó como agravantes del hecho, la naturaleza de la opción, que le produjo una agonía prolongada de la víctima durante la cual necesitó de varias intervenciones quirúrgicas. También consideraron el vínculo personal de amistad que mantenían.

En diálogo con LM Neuquén, Lucero calificó la decisión de los jueces como "razonable", a pesar de distar por varios años a lo que pretendían junto a la familia. Por este motivo, manifestó que no impugnarán la decisión, aunque la defensora particular del imputado sí podría hacerlo.