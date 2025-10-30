Sentenciaron a 14 años de cárcel efectiva al asesino de Valeria Lobos

La querella había pedido 20 años de prisión para el joven, que tiene antecedentes condenatorios previos en Neuquén y Río Negro.

Este jueves, los jueces llegaron a una decisión y sentenciaron al asesino de Valeria Lobos a una pena de prisión efectiva que se ubicó a mitad de camino entre lo solicitado por los acusadores y la defensa. La querella calificó el monto fijado como "razonable".

El juicio de cesura por el crimen se llevó a cabo los días lunes 27 y martes 28 de octubre, luego de que las partes acordaran en agosto la responsabilidad penal del Montoya por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante los dos días en que se desarrolló el juicio de determinación de la pena, testificaron la familia de Rosana, una psicóloga y varios peritos para exponer una serie de agravantes y atenuantes para valorar los pedidos de pena.

Luego de esto, el fiscal del caso Andrés Azar solicitó una pena de 19 años de prisión de cumplimiento efectivo, en tanto la querella, ejercida por los abogados particulares Gustavo Lucero y Manuela Castro, pidió 20 años. La defensa del imputado solicitó que se le imponga el mínimo previsto para el delito, de 10 años y seis meses.

El tribunal, integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Pablo Encina y Luis Giorgetti, ponderó como agravantes del hecho, la naturaleza de la opción, que le produjo una agonía prolongada de la víctima durante la cual necesitó de varias intervenciones quirúrgicas. También consideraron el vínculo personal de amistad que mantenían.

En diálogo con LMNeuquén, Lucero calificó la decisión de los jueces como "razonable", a pesar de distar por varios años a lo que pretendían junto a la familia. Por este motivo, manifestó que no impugnarán la decisión, aunque la defensora particular del imputado sí podría hacerlo.

El hecho

Franco Motoya le disparó con un arma de fuego de fabricación casera a Valeria Roxana Lobos luego de una discusión en su casa de Centenario el 12 de octubre de 2024 y le provocó lesiones por las cuales estuvo internada en el hospital Castro Rendón hasta el 18 de diciembre de ese año, cuando falleció producto de las heridas.

Tras la agresión, el asesino se dio a la fuga y fue hallado días más tarde, tras lo cual fue acusado y puesto en prisión preventiva, cautelar que se mantiene a la actualidad.

Montoya se había estado alojando en la casa de la mujer porque no tenía dónde pernoctar y había entre ellos una relación de amistad. Sin embargo, según surgió de la investigación, Valeria estaba cansada de algunas actitudes del joven y finalmente, decidió pedirle que dejara la vivienda, tras lo cual él le disparó.

Fue una causa con varias idas y vueltas y la fiscalía peleó por conseguir ir a juicio por femicidio. Sin embargo, finalmente las partes llegaron a un acuerdo de responsabilidad con Montoya y su defensora, Sol Pérez de León, por una figura menos gravosa.