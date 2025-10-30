Inseguridad en el barrio El Progreso: robó comida y escapó con una excusa

El hecho quedó filmado por cámaras de seguridad del local. Otra modalidad de robo que denuncian son a través de comprobantes truchos de Mercado Pago.

La inseguridad volvió a golpear a los comercios del barrio El Progreso, de Neuquén Capital . Esta vez, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad robando en una despensa familiar durante el mediodía, mientras los dueños atendían a otros clientes. Aunque el robo no revistió de violencia, encendió las alarmas de los comerciantes que manifestaron que temen que vuelva a suceder.

Juan Fernández, hijo de los propietarios, contó a LU5 que el hecho ocurrió en la rotisería y despensa que sus padres mantienen desde hace más de tres décadas. “Mi vieja me manda el video y me dice ‘ mirá, me acaban de robar ’. Si bien es poquito, el que te roba una galletita roba cualquier cosa . Te da impotencia porque son grandes y trabajan todo el día”, expresó con bronca.

El ladrón aprovechó el movimiento del mediodía para ocultar productos entre sus ropas mientras el dueño cortaba fiambre. "A mi vieja le hacía cambiar cosas de la heladera para que siempre estén distraídos, después le pidió una gaseosa retornable, dijo que iba a buscar el envase al auto y se fue. Cuando revisamos las cámaras vimos que se llevaba un paquete de galletitas y otro de facturas ”, relató Juan.

Robos en el barrio Progreso con disminución de denuncias

Aunque el monto es menor, la situación reavivó el malestar de los vecinos por lo que denuncian como falta de control policial. “Antes los móviles pasaban despacio, paraban si veían algo raro. Ahora pasan a fondo. Capaz tienen mucho trabajo, pero ya no se hacen esos controles de rutina que daban seguridad”, lamentó el hijo del matrimonio que sufrió el robo.

El barrio, ubicado en una zona de alto crecimiento comercial, enfrenta desde hace tiempo hechos similares. “Hay mucho movimiento de autos, incluso un banco, oficinas públicas y nuevos locales, pero poca presencia policial. Y también hay mucha gente nueva, que no es del barrio”, describió Fernández.

El comerciante aseguró que este tipo de robos no es nuevo: “Ya les habían robado gaseosas por la ventanita del local. Por eso ahora atienden con la puerta abierta, pero con cuidado. En mi local del Limay tuve que poner cerradura magnética, porque una vez una chica me pagó con un comprobante trucho de Mercado Pago y se fue corriendo con la mercadería porque la puerta estaba abierta”.

De esta manera, con la cerradura magnética explicó que puede chequear las transferencias y si hay algo dudoso no destraba la puerta para que la persona no salga, una circunstancia que implica cierto peligro también.

Sobre la reacción de los vecinos a los hechos de inseguridad, consideró que se traduce en menos denuncias. “Hay un desgano, porque te roban una y otra vez, ya se torna una costumbre y directamente uno desestima la posibilidad de llegar hasta la policía a hacer una denuncia".

Sus padres, ambos mayores de 60 años, siguen atendiendo el comercio a diario. “No son adultos mayores, pero ya no tienen los reflejos de antes. Y te da miedo que un día se encuentren con alguien más violento. Por eso lo cuento, porque no puede ser que estas cosas pasen tan seguido”, cerró Fernández.