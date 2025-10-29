Tras el violento robo, Pablo Cervi y su familia tienen consigna policial: ¿Qué se sabe de la investigación?

La causa quedó en manos de la fiscal de Robos y Hurtos, Mariana Córdoba. Pablo Cervi pidió que la causa sea caratulada como intento de homicidio.

El diputado nacional y senador electo Pablo Cervi todavía intenta procesar lo ocurrido el sábado por la noche, cuando tres hombres encapuchados y armados irrumpieron violentamente en una vivienda del barrio Confluencia, en Neuquén capital. El robo , que ocurrió cerca de las 22:30, fue previo a las elecciones legislativas y terminó con golpes, amenazas y la sustracción de pertenencias personales y dinero.

“Fue un hecho grave, con una violencia inusual. No es un lugar donde normalmente haya gente, por eso también resultan extrañas las circunstancias en las que se dio”, relató Cervi en diálogo con LM Neuquén . Sus palabras apuntan a las dudas que persisten sobre las motivaciones del asalto, pese a que el gobernador Rolando Figueroa descartó de plano cualquier vinculación política.

El hecho comenzó cuando la familia estaba cenando. Los agresores —tres varones robustos, con ropa y herramientas de uso policial— se presentaron como si fueran de la División policial de Delitos Económicos. “Voltearon la puerta con un caño de dos pulgadas con manija, tenían armas especiales, decían que era un allanamiento . Me acerqué cuando sentí el golpe, grité, y me encontré con dos de ellos. Forcejeé, vi que tenían un arma, me pegaron en el ojo, me tiraron al piso y me precintaron las manos y los pies”, contó.

A las 23:15 del sábado, después de que se difunda la noticia en medios nacionales con una foto del diputado golpeado y ensangrentado, Cervi publicó en su cuenta de X: "Neuquén zona liberada. El 101 no funciona". Horas después, el domingo 26 de octubre, Cervi resultó electo como senador en la boleta que encabezaba Nadia Márquez, en la lista de La Libertad Avanza, que arrasó a nivel nacional.

Cómo continúa la investigación por el violento robo a Pablo Cervi

El Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén, que la investigación por el robo a la familia de Pablo Cervi quedó en manos de la Fiscal de Robos y Hurtos, Mariana Córdoba.

Por su parte, el diputado aportó a este medio un detalle de cómo fue la dinámica del grave hecho de inseguridad y la intervención oficial. Aseguró que a su esposa también la redujeron y le sacaron un anillo tras forcejear. “Nos quitaron los relojes, los anillos matrimoniales, algo de dinero, pero no se llevaron los celulares para que no los puedan rastrear. Al mío lo patearon abajo del sillón. Se manejaban con mucha tranquilidad, como si supieran bien lo que hacían”, agregó.

Cervi explicó que tras el ataque tuvo que comunicarse directamente con el Ministerio de Seguridad, ya que el número de emergencias 101 “no funcionaba” y la policía demoró en llegar. “Lo mejor que puede pasar es que detengan a quienes fueron y que se despejen las suspicacias. Es preocupante el contexto en el que se dio, sobre todo en la víspera de una elección legislativa”, señaló.

El fiscal Mauricio Zabala intervino esa misma noche junto a personal de la Policía Federal y de la fuerza provincial. Cervi dijo haber hablado con el fiscal general José Gerez, el comisario mayor Néstor Castillo y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Lo que más lo sorprendió fueron las declaraciones posteriores del gobernador: "Dijo que no era un ataque para mí. Si hicieron ciertas afirmaciones, es porque tienen pistas firmes. Tendrán información de eso, pistas concretas”, expresó Cervi.

Aunque no profundizó en la hipótesis, pidió que la investigación avance “rápidamente” y no se descarte ninguna línea. “Entiendo que la carátula tendría que ser agravada por intento de homicidio, y podría intervenir la Justicia Federal por tratarse de un diputado nacional”, planteó. Cuando fue reducido por los delincuentes, sintió que estuvo cerca de ser asesinado: "sentí que gatillaron cuando me reprochaban que me había resistido".

“Quiero que se diluya cualquier suspicacia, que haya claridad. Si no era para mí, que tampoco le toque a otra persona. Lo importante es saber si realmente fue un robo o algo más. Y que si hay información, se la use para esclarecer el hecho”, concluyó.

Consultado por si modificó su rutina diaria por el hecho de inseguridad vivido, Cervi aseguró que el cambio fue rotundo: “Tenemos consigna policial y cuidados en los movimientos de la familia. Es lamentable que esto pase en Neuquén, y más en un contexto así”, sostuvo.

Con respecto a la información que trascendió el gobernador, sobre que ocurrió en una vivienda que no se utiliza hace 13 años, y que las personas que ingresaron a la vivienda preguntaban por otro nombre, el senador electo recientemente manifestó: "A mí no, puede ser a otra persona, pero también dijeron que eran policía de delitos económicos cuando entraron, creo que hay que ponerlo en ese contexto también. Sería importante que se esclarezca y, ahí, se dilucidarán esas cosas".