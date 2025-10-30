Javier Milei y su Gabinete se reunieron con los gobernadores en la Casa Rosada

Live Blog Post

El saludo de Javier Milei a los gobernadores

El mandatario nacional ingresó a la reunión con un informal "buenas" y empezó una ronda de saludos entre cordial y amistosa. En algunos casos saludó con un respetuoso apretón de manos, en otros hubo abrazo y alguna muestra de afecto. Esto último se vio principalmente con sus funcionarios y gobernadores aliados como el caso de Rogelio Frigerio (de Entre Ríos) al que recibió con un "qué hacés Roger" en todo jocoso, seguido de fuertes palmadas en la espalda.

Al rionegrino Alberto Weretilneck le dedicó un firme apretón de manos y a la neuquina Zulma Reina con un beso en la mejilla antecedido por un "¿qué tal?, ¿cómo está?".

Cerró la ronda con una atención especial para el saludo a Santiago Caputo, con quien mantuvo el abrazo, cruce de miradas y algunas palabras que no llegó a captar el micrófono de la cámara.