
Javier Milei y su Gabinete se reunieron con los gobernadores en la Casa Rosada

Cuatro gobernadores no fueron convocados. La reunión busca sumar apoyos y generar consensos para las reformas venideras.



El presidente Javier Milei convocó para este jueves a una reunión con 20 gobernadores considerados “dialoguistas”, dejando afuera a cuatro mandatarios provinciales. El principal ausente será Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, es uno de los presentes. Rolando Figueroa, por su parte, no participa por su viaje a Brasil en busca de inversiones energéticas. En su lugar se encuentra Zulma Reina, Vicepresidenta 1ra a cargo de la Presidencia de la Legislatura.

El objetivo de este encuentro será buscar asegurar apoyos para el Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas laboral, previsional y tributaria.

En un primer momento se esperaba que únicamente esté acompañado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán. Más tarde, se conoció que convocó también al resto del equipo, entre ellos Karina Milei y Santiago Caputo.

El saludo de Javier Milei a los gobernadores

El mandatario nacional ingresó a la reunión con un informal "buenas" y empezó una ronda de saludos entre cordial y amistosa. En algunos casos saludó con un respetuoso apretón de manos, en otros hubo abrazo y alguna muestra de afecto. Esto último se vio principalmente con sus funcionarios y gobernadores aliados como el caso de Rogelio Frigerio (de Entre Ríos) al que recibió con un "qué hacés Roger" en todo jocoso, seguido de fuertes palmadas en la espalda.

Al rionegrino Alberto Weretilneck le dedicó un firme apretón de manos y a la neuquina Zulma Reina con un beso en la mejilla antecedido por un "¿qué tal?, ¿cómo está?".

Cerró la ronda con una atención especial para el saludo a Santiago Caputo, con quien mantuvo el abrazo, cruce de miradas y algunas palabras que no llegó a captar el micrófono de la cámara.

Javier Milei y el saludo a los gobernadores

Javier Milei y los gobernadores ya están reunidos en la Casa Rosada

Con la presencia del rionegrino Alberto Weretilneck y de Zulma Reina en representación de Neuquén, ya comenzó la reunión en Casa Rosada con mandatarios de la mayoría de las provincias, el presidente Javier Milei y su Gabinete.

Antes de la reunión con el Presidente, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora pidió "un diálogo sincero con el Gobierno".

"En este momento difícil, debemos poner por delante a los argentinos, más allá de las diferencias"; "los países que crecen son los que se construyen con acuerdos duraderos", posteó en su cuenta de X.

"Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar"

El gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto, se mostró dispuesto al diálogo con el presidente Javier Milei, tras su victoria en las elecciones legislativas.

zillioto la pampa

"Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar y a fijar políticas que contengan a todos. Queremos pelear por lo que nos corresponde sin quitarle nada a nadie, hay que discutir el Presupuesto", sostuvo en diálogo con radio Splendid.

"Espero una amplia convocatoria por parte del Presidente", destacó. Pasadas las 14.30 del miércoles, recibió y aceptó la invitación.

La convocatoria a Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck

Entre los convocados a la reunión se encuentran Rolando Figueroa (Neuquén, con el espacio La Neuquinidad), Alberto Weretilneck (Río Negro con el espacio Juntos Somos Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), considerados por la Casa Rosada como interlocutores con buena predisposición al diálogo institucional.

Según pudo saber LM Neuquén, desde el entorno de Figueroa se aclaró que no asistirá porque tiene previsto viajar a Brasil. En su lugar, acudirá Zulma Reina.

Figueroa Weretilneck
La importancia de la presencia de Caputo en esta reunión con los gobernadores

Que el presidente Milei haya sumado al ministro de Economía implica que se abordarán cuestiones económicas relevantes para las provincias. El ministro de Economía ya participó en la creación de una "mesa federal" en septiembre pasado para dialogar con los mandatarios provinciales.

A su vez, se consideró que esto le daría mayor respaldo al ministro del Interior con el posible envío de fondos a las provincias. El ministro admitió que los negociadores del Gobierno carecían de las herramientas económicas necesarias para responder a las demandas de los mandatarios y asumió su responsabilidad.

Quiénes son los cuatro gobernadores que no asistirán a la reunión

En este encuentro pactado a las 17 horas, solo hay cuatro gobernadores que no asistirán porque no fueron invitados, entre ellos Kicillof: Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa; y Ricardo Quintela, de La Rioja. La sorpresa de la asistencia la dio el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Esta convocatoria se asemeja a la del Pacto de Mayo que se firmó en Tucumán el año pasado, a la que asistieron 17 mandatarios provinciales.

En esa ocasión tampoco asistieron a la firma Kicillof, Melella, Quintela ni Insfrán. Tampoco estaban presentes Sergio Ziliotto y Claudio Vidal, de Santa Cruz, detenido por una ola polar.

"La Argentina necesita un presupuesto"

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, llegó a la Casa Rosada para estar presente en este encuentro. En diálogo con los medios previo a su entrada, indicó que "los primeros interesados en lograr una reforma tributaria, fiscal, que le quite el pie de encima a quienes generar y sobretodo al interior productivo, somos los gobernadores", sostuvo.

Respecto a los consensos que busca el Gobierno Nacional de acuerdo al Presupuesto 2026, indicó: "La Argentina necesita un presupuesto".

Respecto a las elecciones legislativas, el mandatario criticó que cada "dos semanas todo cambia 180 grados" y aseguró que a pesar de la alianza con LLA, el partido de Mauricio Macri es oposición: "El PRO es responsable, apoya las medidas que necesita la Argentina, pero obviamente cuando no comparta alguna medida, lógicamente vamos a defenderla".

"Mi intención es intercambiar seriamente"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la reunión del presidente Javier Milei con gobernadores que se llevará a cabo este jueves, y a la que no fue invitado.

"Tampoco me llamaron para decirme 'no te invitamos'. Hay una decisión tomada", dijo en diálogo con Radio 10. "El gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump", sumó.

En una entrevista con Jorge Rial, el gobernador cuestionó la medida. "Comete un error el Presidente porque no invita a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mi no me pueden achacar ni insultos, ni maltrato y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte. Yo soy número fijo para el insulto", dijo.

"Kicillof ha cuestionado todo del Gobierno"

En entrevistas radiales este jueves, el jefe de Gabinete Francos explicó la exclusión de Axel Kicillof de este encuentro. "No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso. Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la Provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete", reflexionó Francos.

Esta decisión, a su vez, responde a un pedido del mandatario para mantener diálogo con quienes comparten una visión más cercana a su gestión. "Kicillof ha cuestionado todo del Gobierno", sostuvo.

