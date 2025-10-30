La respuesta de Kicillof a Milei, por no ser invitado a la reunión con gobernadores

Axel Kicillof , gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la reunión del presidente Javier Milei con gobernadores que se llevará a cabo este jueves, y a la que no fue invitado.

" Tampoco me llamaron para decirme 'no te invitamos '. Hay una decisión tomada", dijo en diálogo con Radio 10. "El gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump", sumó.

El presidente Javier Milei convocó para este jueves a una reunión con gobernadores considerados “dialoguistas”, dejando afuera a cuatro mandatarios provinciales. Entre ellos se encuentran Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Axel.

Kicillof

"Mi intención es intercambiar seriamente"

Asimismo, en la entrevista cuestionó la no invitación a los otros gobernadores peronistas: "Comete un error el Presidente porque no invita a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mi no me pueden achacar ni insultos, ni maltrato y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte. Yo soy número fijo para el insulto".

"Lo que pasa por alto es que vengo a ser el gobernador, y otros gobernadores, que representamos casi la mitad del país", agregó en su conversación con Jorge Rial en Argenzuela.

"Que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir, a cambiar puntos de vista habla de las limitaciones que tiene y de los planes que tiene", lanzó y recordó las elecciones en provincia de Buenos Aires en septiembre, cuando luego de ganar invitó al mandatario a reunirse.

Noticia en desarrollo.