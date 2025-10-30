Doble femicidio: hallaron restos humanos y podrían ser del chofer que también mató Pablo Laurta

Ya se habían encontrado algunas partes del cuerpo hace unas semanas. Los escalofriantes detalles del nuevo hallazgo.

Crecen las sospechas de que serían restos del cuerpo de Martín Palacio

Un brutal hallazgo tuvo lugar en la provincia de Entre Ríos y se podría dar un giro clave al caso que vincula a Martín Palacios, el chofe r presuntamente asesinado por el doble femicida Pablo Laurta , detenido en Córdoba.

Este miércoles un automovilista que circulaba por la Ruta 15 , entre Rosario del Tala y Sauce Norte, se encontró con restos óseos que podrían ser humanos, junto a una bolsa negra . Rápidamente se alertó a la policía local, quienes ya trabajan para identificar los restos.

Por el momento, no descartan la posibilidad de que se trate del chofer que desapareció tras pactar un viaje con Laurta , el hombre detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba. Dos semanas atrás, encontraron un cadáver desmembrado que el ministro de seguridad Néstor Roncaglia, confirmó que "en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios", aunque le faltaba la cabeza y brazos.

chofer desaparecido cuerpo

Los restos humanos que encontraron en Entre Ríos

Según reveló TN, en esta bolsa habrían encontrado un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, 4 falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos.

La fiscal Emilce Reinoso tomó el caso y derivó los restos al Departamento Médico forense de Paraná para la pericia forense y el Gabinete de la Policía Científica Tala realizó el levantamiento de huellas.

entre rios restos humanos

La causa, que mantiene en vilo a las provincias de Entre Ríos y Córdoba, sigue abierta y los investigadores trabajan para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de Laurta en la desaparición y homicidio de Palacios.

El cuerpo que encontraron desmembrado es del chofer desaparecido

En medio de los rastrillajes que realizaba la Policía de Entre Ríos para dar con el paradero de Martín Palacios, el chofer de aplicación de 49 años que habría llevado a Pablo Laurta a Córdoba - autor del doble femicidio de su expareja y su exsuegra -se dio con un brutal hallazgo.

Los efectivos encontraron un cadáver desmembrado cerca del balneario Los Pinos, en Puerto Yeruá, departamento Concordia.

Este martes por la mañana el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que "en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios". "Estaba desmembrado: le faltaban la cabeza y los brazos", dijo una fuente cercana al caso a La Nación.

"Estamos ante una verdadera mente criminal"

A su vez, reveló que ya se ordenó la autopsia y un eventual análisis de ADN para confirmar la identidad de la víctima y Policía Científica trabaja en el cotejo de los tatuajes del torso encontrado.

chofer desaparecido cordoba

"Va a llevar por lo menos una semana cotejar los resultados y confirmar si se trata de esta persona. Creemos en un 99 por ciento que es él", indicó el titular de la cartera de Seguridad.

Para determinar más detalles del caso, el ministro de Seguridad Roncaglia, y el jefe de la policía provincial, comisario general Claudio González, viajaron hacia el lugar del hallazgo del cadáver en helicóptero. En conferencia de prensa, el funcionario provincial sostuvo que "estamos ante una verdadera mente criminal metódica".

"Laurta tuvo un plan para venir y asesinar a estas dos mujeres y a Martín, fue un plan desde que salió de Uruguay", sumó.