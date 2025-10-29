Javier Milei convocó a los gobernadores "dialoguistas": la invitación a Rolando Figueroa

El presidente reunirá este jueves en Balcarce 50 a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. El gobernador fue convocado pero viajará a Brasil, por lo que en su lugar asistirá Zulma Reina.

El último encuentro de Javier Milei con los gobernadores fue en el famoso Pacto de Mayo.

El presidente Javier Milei convocó para este jueves a los gobernadores considerados “dialoguistas” a una reunión en la Casa Rosada , el primer encuentro tras las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional. Según pudo saber LMNeuquén , entre los invitados se encuentra Rolando Figueroa , aunque desde su entorno se aclaró que no asistirá porque tiene previsto viajar a Brasil. En su lugar, acudirá Zulma Reina.

Fuentes oficiales señalaron que el llamado presidencial fue dirigido a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en julio del año pasado, en Tucumán. La lista de invitados excluye así a los mandatarios más enfrentados con la Casa Rosada, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Los primeros en recibir la convocatoria fueron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, todos aliados del oficialismo nacional en los últimos comicios.

javier milei rolando figueroa aeropuerto neuquen Rolando Figueroa recibió el año pasado a Javier Milei en el aeropuerto de Neuquén, en ocasión cuando el presidente visitó Vaca Muerta.

También fueron invitados los integrantes del espacio Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Ignacio Torres (Chubut).

Javier Milei convocó a Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck

A ese grupo se suman Rolando Figueroa (Neuquén, con el espacio La Neuquinidad), Alberto Weretilneck (Río Negro con el espacio Juntos Somos Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), considerados por la Casa Rosada como interlocutores con buena predisposición al diálogo institucional.

Entre los peronistas que también recibieron la invitación se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos con triunfos en sus provincias este domingo, junto con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), líder del Frente Cívico.

El encuentro se da en un contexto político marcado por el fortalecimiento del oficialismo libertario tras las elecciones, y por el intento del presidente de rearmar vínculos con los gobernadores aliados, de cara a una nueva etapa de negociaciones legislativas y de gestión.

Desde Neuquén, el entorno de Figueroa aclaró que el gobernador no asistirá dado que tiene previsto un viaje a Brasil, de modo que en su lugar viajará Zulma Reina.

El Pacto de Mayo del 2024 con los gobernadores

En vísperas del 208 aniversario de la declaración de la Independencia de 2024, Rolando Figueroa estuvo en de Tucumán y participó del Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei en su momento.

“Para crecer hay que dialogar, para crecer hay que fortalecer el federalismo y creemos que esta reunión se trata de eso; de tener la posibilidad de sentarnos en una mesa, a poder construir todo lo que viene y todo lo que viene sin lugar a dudas es trabajando en las coincidencias fundamentalmente”, había dicho Figueroa, tras su arribo.

El gobernador había destacado la convocatoria del interior a Tucumán y reflexionó: “Creemos que es un buen lugar también para decir que vamos a trabajar unidos para fortalecer el federalismo y para poner a esta Argentina de pie”.

El Pacto de Mayo se materializó en la Casa Histórica. El presidente y los gobernadores presentes firmaron un compromiso para avanzar con políticas y acuerdos a largo plazo.