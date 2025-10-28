Gabriela Muñoz reemplazará a Nadia Márquez en Diputados: "Mi lealtad es y será con el presidente Javier Milei"

La actual jefa de la oficina de ANSES de Neuquén asumirá como diputada nacional el próximo 10 de diciembre, desde donde buscará apoyar al presidente.

Más allá de los dos diputados nacionales y dos senadores electos de La Libertad Avanza, tras los comicios de este domingo, una neuquina más irá al Congreso de la Nación. Nadia Márquez deja su banca para pasar al Senado y su suplente es Gabriela Muñoz, quien asumirá el próximo 10 de diciembre.

La actual jefa de la oficina de ANSES de Neuquén confirmó a LMNeuquén que seguirá en ese cargo hasta el 9 de diciembre cuando pase a ocupar una banca como diputada nacional.

Ella es técnica en acompañamiento terapéutico, estudiante de la licenciatura en Psicología y cantante. También es madre soltera de un niño. Y comenzó su camino en la política en 2019, siendo una de las primeras en apoyar a Javier Milei.

Gabriela Muñoz - Jefa de ANSES (4).JPG Maria Isabel sanchez

Pionera del espacio libertario en la provincia, trabajó en reunir referentes en distintas localidades de Neuquén, quienes hoy forman parte de La Libertad Avanza local. "Mi aspiración es fortalecer el espacio y representar a aquellos libertarios de primera ola que quedaron desplazados en el proceso. Creo firmemente que unidos somos más fuertes. Y que hay mucho por hacer", lanzó.

Muñoz contó que, hasta asumir su próximo desafío, continúa comprometida con la gestión actual de la oficina de la ANSES, desde donde aseguró trabaja todos los días para brindar un buen servicio a la población.

"Mi objetivo estuvo siempre puesto en mejorar la atención al público, acercar ANSES a los barrios, escuchar, resolver y humanizar cada encuentro con los vecinos", aseguró la dirigente, quien este 28 de octubre estará en la casa de adultos mayores de la ciudad de Villa El Chocón desde las 9 a las 14 para realizar trámites.

gabriela muñoz y familia Gabriela Muñoz junto a su hijo, pareja y madre.

Equipo de La Libertad Avanza

En relación con su mirada de La Libertad Avanza Neuquén, aseguró que trabaja con la mirada puesta en un mismo objetivo: "hacer crecer el movimiento libertario y acercar las ideas de la libertad a la gente, en representación del presidente Milei".

"A lo largo de estos años, cada candidato y cada equipo han aportado lo suyo para construir esta fuerza colectiva. Aunque recibí propuestas de otros espacios, nunca consideré alejarme de LLA. Mi lealtad es y será con el presidente Javier Milei, mi referente y el de todos quienes confiaron en su proyecto a nivel nacional", destacó la dirigente de 33 años.

Muñoz aseguró que reconoce el trabajo llevado adelante por Nadia Márquez en los últimos dos años al frente del espacio de La Libertad Avanza y dijo que enfrentó con entereza difamaciones y presiones, algo que también le tocó atravesar.

"Sin embargo, considero que hubo instancias en las que no se promovió la participación de todos los equipos que venimos acompañando este proyecto desde sus inicios. Una mayor apertura y colaboración dentro del espacio tanto para mí como para el grupo de personas que me acompaña desde el 2020 hubiese promovido un mayor crecimiento y cohesión", aseguró la dirigente quien, si bien este domingo se vio al lado de Márquez, ya había hecho escuchar su reclamo de más unidad.

La próxima diputada nacional por Neuquén dijo que confía que en esta nueva etapa haya una dinámica más integradora, donde todos los que comparten los valores del liberalismo tengan voz, lugar y oportunidad de construir en conjunto. "A pesar de las diferencias, valoro que cada dirigente tenga su espacio ganado y celebro que Nadia pueda representar a Neuquén en el Senado. Entendiendo que seremos un equipo y un bloque por el bien del país", sumó.

Nadia Marquez Bunker La Libertad Avanza (1) Nadia Márquez festejó y habló también sobre sus adversarios. María Isabel Sánchez

"En mi caso, mi compromiso político está plenamente alineado con el proyecto nacional que lidera Javier Milei, con quien me siento verdaderamente representada y motivada a trabajar por el bienestar de todos los argentinos", afirmó.

Con respecto a su próximo trabajo en el Congreso de la Nación, dijo que acompañará las medidas del gobierno nacional, ya que cree en el modelo de gestión y en la transformación que propone el presidente. "Trabajaré con lealtad, esfuerzo incansable y un compromiso genuino con los argentinos, convencida de que nos merecemos un país libre, justo, seguro y con oportunidades reales de crecimiento personal, profesional, humano y social", aseveró.

Sus proyectos, dijo, estarán orientados a las prioridades nacionales y a los requerimientos del bloque. "Mi labor como diputada nacional estará guiada por una mirada integral que vincula la salud mental y el cuidado del ambiente con los valores del libertarismo, promoviendo políticas que fortalezcan la libertad individual, la responsabilidad personal y el desarrollo sostenible", insistió.

"Como diputada nacional abriré un espacio de diálogo con la comunidad para escuchar propuestas, inquietudes y necesidades reales. Estos encuentros se realizarán mensualmente y se publicarán en mis redes sociales, para que todos los ciudadanos puedan participar y mantenerse informados. Estoy convencida de que la cercanía con la gente nunca debe perderse. Solo a través del contacto directo con los distintos sectores podemos comprender las realidades que atraviesan los argentinos, y desde allí analizar prioridades y construir políticas con verdadero sentido nacional", finalizó.