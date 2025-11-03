Del cementerio a la comisaría: detuvieron a un joven que intentó asaltar a una mujer de 80 años

El hecho ocurrió en el cementerio de Centenario el domingo al mediodía. El demorado fue trasladado a Ciudad Judicial para la formulación de cargos.

Un operativo policial en el cementerio de Centenario terminó con la detención de un joven de 23 años por intento de robo a dos mujeres. Además, las fuerzas advirtieron que estaba excitado y perturbado. Al constatar los registros figuraba que tenía un pedido de captura activo.

El hecho ocurrió pasado al mediodía, cuando la Comisaría Quinta recibió un llamado alertando sobre un hombre que había intentado asaltar dentro del predio ubicado en Calle 5 y Ruta 7. Al llegar, los efectivos encontraron al sospechoso en evidente "estado de alteración" y procedieron a demorarlo.

Según los testimonios recabados en el lugar, el joven primero forcejeó con una mujer de 51 años para sacarle una mochila pero no pudo apropiársela. Luego, intentó arrebatarle la cartera a una vecina de 80 , que estaba acompañada por un familiar.

Para reducirlo, la policía debió emplear fuerza mínima, sin que se registraran personas heridas. Las víctimas fueron invitadas a radicar la denuncia formal. El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría Quinta y contó con la intervención de la Brigada de Investigaciones para completar las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, cerca de las 18, la División Antecedentes confirmó que el detenido tenía un requerimiento judicial de captura vigente en el ámbito provincial y federal. La orden había sido emitida el 24 de octubre por el juez de Garantías Luciano Hermosilla en el marco de una causa por presunto encubrimiento.

Tras ser notificado, el joven quedó detenido por disposición de la fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido. De acuerdo a lo previsto fue trasladado este lunes a las 8 de la mañana a la Ciudad Judicial para la audiencia de formulación de cargos.

Preocupación por el aumento de intento de robos en barrio Balcón

Vecinos del barrio Balcón de la Ciudad ya no saben cómo protegerse de la inseguridad y registran alrededor de cuatro robos e intento de robo a la semana. Denuncian que la Policía no da abasto y no acude a sus llamados.

Vanesa, referente barrial, comentó este viernes a LMNeuquén que el sector depende de la Comisaría Cuarta -localizada en Alta Barda- y que a pesar del grupo de WhatsApp que comparten con la Policía para avisarles de los hechos de inseguridad, los sucesos se han incrementado en el último tiempo.

Puntualmente, los robos que vienen sufriendo son cometidos en viviendas deshabitadas, por lo que afortunadamente nadie ha tenido que padecer la violencia de primera mano. No obstante, la vecina manifestó que se sienten vigilados por los delincuentes y que dejar sus casas es un riesgo. "Parece que estuvieran mirando", opinó.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

Ver a personas sospechosas por el barrio y sobre todo intentando forzar los portones de los domicilios para aprovechar cada oportunidad en la que los vecinos dejan sus casas se ha vuelto muy habitual y la Policía -aseguró- nunca los agarra.

"Tenemos un grupo de WhatsApp y cuando les avisamos, nos ponen 'recibido', pero nunca encuentran a nadie. Les mandamos videos, vamos siguiéndolos entre los vecinos y les mandamos ubicación también, pero nada", contó Vanesa.

Los últimos hechos de estas características se registraron apenas el jueves de esta semana, cuando vieron a dos sujetos a bordo de una moto tanteando los portones de viviendas, moviéndose a través de las etapas del barrio hasta que pudieron entrar en un inmueble y robar algunos elementos.

balcon de la ciudad

Sobre estos últimos, Vanesa indicó que la Policía "al parecer los identificaron, pero los dejaron ir". Justamente, en el lapso de tiempo que estuvieron merodeando por el barrio y que los vecinos pidieron asistencia y enviaron fotos y videos de los sospechosos, pasaron por una de las viviendas -a la que no pudieron entrar- y más tarde regresaron para orinar en la vereda, casi como una suerte de venganza inexplicable.

A pesar de las varias reuniones que han mantenido con la fuerza y con autoridades provinciales del Ministerio de Seguridad, asegura que no han obtenido respuestas. "Fueron pérdidas de tiempo", expresó y confió que tras cada reclamo, los patrullajes aumentaban por algunos días, para luego volver a lo mismo de siempre. "Hoy no hay patrullajes: estamos desamparados", sostuvo.

Las cámaras vecinales y privadas ya tampoco parecen servir para disuadir a los ladrones. "Todo lo que encuentran a mano, se lo llevan", indicó Vanesa. Aunque entienden que la comisaría asignada no da abasto con todo el territorio a cubrir, necesitan una respuesta urgente.

En cuanto a números, la referente barrial indicó que el reclamo se ve impulsado por un crecimiento en los hechos de inseguridad. Hoy están registrando al menos cuatro robos o intentos de robos a la semana. Recientemente, se comenzaron las obras en un sector del barrio, hay muchos obreros dando vueltas y movimientos de suelo y, desde entonces, los hechos se incrementaron.