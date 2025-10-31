Inseguridad: incremento en los robos en Balcón de la Ciudad preocupa a los vecinos

El sector continúa en construcción y es un imán para los delincuentes, que constantemente buscan lugares nuevos para saquear.

Vecinos del barrio Balcón de la Ciudad ya no saben cómo protegerse de la inseguridad y registran alrededor de cuatro robos e intentos de robo a la semana. Denuncian que la Policía no da abasto y no acude a sus llamados.

Vanesa, referente barrial, comentó este viernes a LMNeuquén que el sector depende de la Comisaría Cuarta -localizada en Alta Barda- y que a pesar del grupo de WhatsApp que comparten con la Policía para avisarles de los hechos de inseguridad, los sucesos se han incrementado en el último tiempo.

Puntualmente, los robos que vienen sufriendo son cometidos en viviendas deshabitadas, por lo que afortunadamente nadie ha tenido que padecer la violencia de primera mano. No obstante, la vecina manifestó que se sienten vigilados por los delincuentes y que dejar sus casas es un riesgo. "Parece que estuvieran mirando" , opinó.

Ver a personas sospechosas por el barrio y sobre todo intentando forzar los portones de los domicilios para aprovechar cada oportunidad en la que los vecinos dejan sus casas se ha vuelto muy habitual y la Policía -aseguró- nunca los agarra.

"Tenemos un grupo de WhatsApp y cuando les avisamos, nos ponen 'recibido', pero nunca encuentran a nadie. Les mandamos videos, vamos siguiéndolos entre los vecinos y les mandamos ubicación también, pero nada", contó Vanesa.

balcon de la ciudad

Los últimos hechos de estas características se registraron apenas el jueves de esta semana, cuando vieron a dos sujetos a bordo de una moto tanteando los portones de viviendas, moviéndose a través de las etapas del barrio hasta que pudieron entrar en un inmueble y robar algunos elementos.

Sobre estos últimos, Vanesa indicó que la Policía "al parecer los identificaron, pero los dejaron ir". Justamente, en el lapso de tiempo que estuvieron merodeando por el barrio y que los vecinos pidieron asistencia y enviaron fotos y videos de los sospechosos, pasaron por una de las viviendas -a la que no pudieron entrar- y más tarde regresaron para orinar en la vereda, casi como una suerte de venganza inexplicable.

A pesar de las varias reuniones que han mantenido con la fuerza y con autoridades provinciales del Ministerio de Seguridad, asegura que no han obtenido respuestas. "Fueron pérdidas de tiempo", expresó y confió que tras cada reclamo, los patrullajes aumentaban por algunos días, para luego volver a lo mismo de siempre. "Hoy no hay patrullajes: estamos desamparados", sostuvo.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA 2.webp

Las cámaras vecinales y privadas ya tampoco parecen servir para disuadir a los ladrones. "Todo lo que encuentran a mano, se lo llevan", indicó Vanesa.

En cuanto a números, la referente barrial indicó que el reclamo se ve impulsado por un crecimiento en los hechos de inseguridad. Hoy están registrando al menos cuatro robos o intentos de robos a la semana. Recientemente se comenzaron las obras en un sector del barrio, hay muchos obreros dando vueltas y movimientos de suelo y, desde entonces, los hechos se incrementaron.

Aunque entienden que la comisaría asignada no da abasto con todo el territorio a cubrir, necesitan una respuesta urgente.