Brutal ataque a una mujer en Plottier: una pareja imputada por golpear y amenazar con "meterle la cabeza en una freidora de aire"

La víctima pudo escapar gracias a la intervención de un vecino. La investigación penal preparatoria se extenderá cuatro meses.

Un hombre y una mujer fueron acusados de cometer un violento secuestro y ataque contra una joven a la que mantuvieron cautiva, agredieron y amenazaron durante varias horas dentro de una vivienda de Plottier . La audiencia se realizó el sábado por la tarde y el juez de garantías Juan Manuel Kees dio por acreditada la formulación de cargos.

Según la investigación provisoria, el hecho ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana pasada. La víctima convivía de manera temporal en la casa de los imputados, identificados como P.L.G. y M.A.S. Al regresar al domicilio cerca de las 22, fue acusada por ambos de haber robado dinero.

A partir de allí comenzó una escalada de violencia: la golpearon, la retuvieron contra su voluntad y la mantuvieron encerrada hasta aproximadamente las 2 de la mañana.

Brutal ataque a una mujer en Plottier

Durante ese lapso, los agresores la amenazaron con un arma y, según detalló la fiscal, incluso le advirtieron que iban a “meterle la cabeza en una freidora de aire”. La mujer sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, perdió una prótesis dental, presentó hematomas en ambos ojos y diversas escoriaciones.

Finalmente, logró escapar gracias a la intervención de un vecino y se refugió en la casa de una amiga. González atribuyó a los dos imputados los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el ejercicio de violencia, en concurso real con lesiones leves, daño y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, todo en calidad de coautores.

El juez Kees avaló las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía: prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima durante cuatro meses (plazo fijado para la investigación), además de la obligación de presentarse dos veces por semana en la Comisaría Séptima de Plottier.

Si bien la defensa pública no se opuso a los cargos, anticipó que planteará una versión alternativa de los hechos durante el proceso.

Le pegó un martillazo en la cabeza a la ex, lo condenaron pero no fue preso

El fiscal Manuel Islas acusó a un varón por lesionar a su expareja en la casa donde vivían, ubicada en la ciudad de Senillosa, en un contexto de violencia de género. Posteriormente, el imputado reconoció haber cometido el hecho y fue condenado, pero no irá preso. Así lo decidió la jueza de garantías Natalia Pelosso, a pedido del Ministerio Público Fiscal y la defensa.

De acuerdo a la teoría del caso que describió el funcionario del MPF, el acusado, identificado como D.A.Z y la víctima, mantuvieron una relación de pareja desde principios de 2024. El vínculo estuvo atravesado por violencia de género ya que él la celaba, golpeaba y humillaba de manera sistemática, según informaron desde el ministerio.

En ese contexto, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto de 2025, mientras se encontraban en la habitación de su vivienda, D.A.Z insultó a la mujer, la agredió y le arrojó una botella a la cabeza provocándole lesiones en la frente y la nariz. Luego, siguió golpeándola con patadas y golpes de puño, hasta que en un momento, tomó un martillo y le pegó en la cabeza.

SFP Ciudad Judicial (3).JPG Los acusadores y la defensa llegaron a un acuerdo y el acusado cumplirá un castigo de 12 años y medio de cárcel efectiva. Sebastián Fariña Petersen

El delito que el representante del MPF le atribuyó al imputado es lesiones leves doblemente agravadas, por el vínculo y por haber sido cometidas con violencia de género, en carácter de autor, según el Código Penal.