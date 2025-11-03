Violento choque en Avenida Olascoaga: motociclista golpeó contra el parabrisas de un auto

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del lunes. Dos motociclistas fueron hospitalizadas en el hospital Castro Rendón.

A primera hora de este lunes, un choque entre un auto y una moto obligó a interrumpir el tránsito en la intersección de Avenida Olascoaga y Libertad , sobre la mano sur-norte de la principal arteria de Neuquén capital. El golpe fue de tal magnitud que la motociclista que viajaba como acompañante terminó golpeando contra el parabrisas del auto, que quedó astillado del lado derecho.

El siniestro ocurrió a escasos metros del Cuartel Central de Bomberos y de la Comisaría Segunda alrededor de las 7 de la mañana. Una hora después, ambos vehículos permanecían en el lugar en espera de la realización de las pericias.

Según las primeras informaciones, el accidente se produjo cuando un Renault Clio blanco, que circulaba en sentido este a oeste. Al llegar a la intersección, el Clio impactó contra una moto de 110 cc en la que viajaban dos hermanas, mayores de edad, que se dirigían a su trabajo.

Grave choque con dos mujeres hospitalizadas

La evidencia del fuerte impacto quedó en el estado del Clio que perdió el paragolpes y presentaba daños en la trompa. Pese a la violencia, la Policía confirmó al móvil de LU5 que las mujeres no sufrieron fracturas ni lesiones de gravedad, aunque sí manifestaron fuertes dolores producto del golpe.

Personal del SIEN asistió en el lugar tanto a la conductora como la acompañante y luego fueron derivadas al hospital Castro Rendón para realizarles estudios preventivos. Un sobrino de una de las mujeres aseguró que, dentro de la situación, “estaban bien”, pese al susto y al estado en el que quedó el automóvil.

El tránsito se mantuvo reducido sobre la mano norte de Olascoaga mientras se realizaban las pericias y se esperaban las grúas para retirar los vehículos. Por su parte, el propietario del Clio también se acercó al lugar y dialogó con familiares de las motociclistas para interiorizarse sobre su estado. La Policía trabajó en el sitio para determinar las causas del siniestro y ordenar la circulación.

Fuerte choque en cadena en la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras

Esta mañana hacia las 8:30 se registró un fuerte choque en cadena sobre la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras que afectó a tres autos que circulaban con dirección a Centenario. Una de las pasajeras sufrió lesiones y dolores, pero no quiso convocar a la ambulancia del SIEN.

De acuerdo a la información brindada por el móvil de LU5, el siniestro fue protagonizado por un Gol Power blanco, el cual disparó los airbags producto del alto impacto. En el medio, quedó un Fiat Siena color gris, que recibió un golpe atrás y adelante, contra otro auto que ya se había retirado.

"Tengo una pierna que me duele muchísimo por el golpe, pero no lo quiero dejar solo a mi hijo por eso no quise llamar al SIEN", manifestó una señora entrevistada en el lugar que atravesó un momento de gran angustia durante y luego del choque.

Al respecto de las circunstancias indicó: "Veníamos del centro de dejar a mi otro hijo en la clínica para una operación quirúrgica, volvíamos a casa, cuando de repente sentimos el golpe, quedamos al medio". Además, agregó que el accidente los tomó por sorpresa porque justamente habían notado complicaciones en el tránsito: "veníamos despacio, justo le decía a él, vamos tranquilos porque había muchísimo movimiento en la ruta".

Por su parte, señaló que el auto que fue chocado por ellos, el principal perjudicado, ya se había retirado del lugar tras dejar sus datos del seguro. Hasta las nueve de la mañana no hubo intervención policial.