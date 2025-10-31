Tremendo choque contra un poste en el nodo vial de Avenida Alfonsín: una mujer fue hospitalizada

El hecho ocurrió este jueves por la noche en una rotonda. El conductor habría circulado a alta velocidad e intentado sobrepasar a una camioneta.

Un violento accidente de tránsito ocurrió este jueves por la noche en la zona norte de la ciudad de Neuquén, en la rotonda que conecta la Avenida Raúl Alfonsín con la Avenida del Trabajador. Una mujer que iba como acompañante debió ser trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón luego de que el auto en el que circulaba a gran velocidad protagonice un fuerte choque .

El siniestro se registró cerca de las 22:30, en el tramo final de la Avenida Alfonsín, cuando el auto, un Ford blanco, avanzaba hacia la rotonda para incorporarse a la Avenida del Trabajador. Según los primeros testimonios recabados en el lugar, el conductor habría intentado esquivar una Fiat Fiorino que circulaba por la zona de manera más lenta, maniobra que terminó con la pérdida de control al volante.

La velocidad a la que se desplazaba el auto habría sido un factor determinante en la gravedad del impacto. El auto terminó estrellado contra un poste de luz , relató un vecino que presenció el hecho. En el lugar intervino un móvil policial y una ambulancia del SIEN que fueron advertidos de inmediato de lo sucedido.

Afortunadamente, en ese horario no se registraba mayor circulación de otros automovilistas. Además, tras el impacto, la calle quedó liberada porque el auto quedó sobre la vereda. El auto quedó completamente destrozado en su parte frontal, con el capot hundido y el parabrisas estallado. Restos del impacto, como vidrios y plásticos, quedaron esparcidos sobre el asfalto.

Choque en la ex Ruta 22: un ciclista gravemente herido perdió la consciencia

En una mañana de jueves comenzó accidentada con un fuerte choque en cadena en Ruta 7. Sin embargo, hacia las 9 de la mañana se registró otro siniestro en la ex Ruta 22 y Bahía Blanca. En este caso, un ciclista resultó gravemente herido tras ser impactado por una automovilista. En el lugar intervino división tránsito para cortar la circulación en ambas manos.

De acuerdo a la información del móvil de LU5, los involucrados fueron una mujer de 65 años que conducía un Volkswagen Suran blanca y un hombre adulto que se trasladaba en una bicicleta.

La dinámica se dio cuando la conductora circulaba por la ex Ruta 22 en sentido a Plottier y el hombre circulaba por la ciclovía. Según testigos, la mujer cruzó con el semáforo en amarillo cuando el ciclista ya había empezado a cruzar.

Accidente en Bahia Blanca y Mosconi (4) Claudio Espinoza

La víctima del fuerte impacto perdió una de las zapatillas que voló por el aire, evidencia del fuerte impacto. En primera instancia, el hombre quedó inconsciente, tendido en el asfalto de la multitrocha.

Según informó LU5, al arribar la ambulancia con el personal del SIEN, el hombre recuperó la consciencia y fue trasladado al hospital Castro Rendón para ser atendido de manera urgente.

La bicicleta mountain bike gris y roja con el cuadro y las ruedas deformadas por el golpe fue ubicada al margen de la ruta. En tanto, el auto quedó sobre la ruta a la altura del supermercado La Anónima.