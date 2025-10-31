Una Municipalidad sorprende a sus empleados con el sorteo de una moto 0Km

Será en el marco de los festejos por el día del empleado municipal como un gesto de reconocimiento por el esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de la labor pública.

La Municipalidad de Bajada del Agrio ha organizado un gran sorteo para celebrar el Día del Empleado Municipal , que se llevará a cabo el 8 de noviembre. El premio principal es una moto 0Km, además de electrodomésticos, muebles para el hogar y otros presentes.

Según el Intendente Ricardo Esparza, "la idea es incentivar a los empleados municipales, que trabajan día a día para brindar servicios esenciales a la comunidad. Queremos reconocer su esfuerzo y dedicación". Por estas horas el sorteo del birrodado se ha transformado en un gesto que supera las expectativas.

El sorteo está abierto a todos los empleados municipales, incluyendo los jornalizados (mayormente mujeres) y los que están en planta permanente. "Queremos que todos se sientan valorados y reconocidos por su trabajo", enfatizó el jefe comunal.

Bajada del Agrio

Asimismo, fundamentó que la iniciativa es inédita en el ámbito local. “Es la primera vez que se hace algo así en la historia de la municipalidad y es justo decir que también forma parte de las actividades de nuestro 86 aniversario de fundación que se celebrará el próximo 18 de noviembre”, indicó el intendente.

En relación a la motocicleta, que es el premio principal de la actividad, Esparza agradeció a la casa Naldo que brindó facilidades para su adquisición. Por otra parte, se esperanzó que este ejemplo institucional se pueda implementar en otros municipios de la provincia. “Ojalá que la idea se replique en todos los municipios para poder brindarle a los empleados municipales un premio y un reconocimiento, ya que muchas veces trabajan a la intemperie y en feriados”.

A su vez, reivindicó su tarea diaria. “La población, mayormente en las localidades chicas, los pone siempre en tela de juicio. Los denominan vagos o atorrantes, pero sin dudas ellos hacen y brindan todos los servicios universales que tiene una sociedad”, fundamentó.

Bajada del Agrio (1)

Un día de celebración

El Día del Empleado Municipal se celebrará el próximo fin de semana, en las instalaciones del gimnasio municipal, con un brindis y el sorteo de los premios. La Municipalidad de Bajada del Agrio ha invitado a todos los empleados y a la comunidad a participar en esta celebración.

"Estamos muy contentos de poder hacer este gesto con nuestros empleados. Sabemos que trabajan duro y que su esfuerzo es fundamental para el funcionamiento de la municipalidad. Queremos que se sientan valorados y reconocidos", expresó Esparza.

El mandatario local detalló que su institución busca estimular a sus empleados municipales, que trabajan día a día para brindar los servicios esenciales a la comunidad. En este sentido, sostuvo que "la idea es incentivar a los empleados municipales, que trabajan en una municipalidad de tercera categoría en donde los salarios son medianamente bajos por la economía nacional. Queremos que al menos alguien pueda llegar a tener su primer rodado".

Bajada del Agrio (2)

La presencia comunal

La Municipalidad de Bajada del Agrio es la principal institución que forma parte del Valle que se desprende del majestuoso río Agrio. Sus empleados brindan una amplia variedad de servicios a la comunidad, incluyendo: Recolección de basura, electricidad, servicios sanitarios, construcción de veredas y cordones cuneta, mantenimiento de plazas y espacios verdes, servicios de bromatología y salud, asistencia a familias y comunidades, castración de perros y gatos, torneos de fútbol, cultura y recreación, sepelios, construcción de bóvedas en cementerios, limpieza de piedras en los caminos, mantenimiento de canales de riego, transporte de animales y asistencia a familias crianceras.