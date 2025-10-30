Fuerte choque en cadena en la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras

El accidente de tránsito se registró a las 8.30 de la mañana. Una de las pasajeras resultó golpeada.

Esta mañana hacia las 8:30 se registró un fuerte choque en cadena sobre la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras que afectó a tres autos que circulaban con dirección a Centenario. Una de las pasajeras sufrió lesiones y dolores, pero no quiso convocar a la ambulancia del SIEN.

De acuerdo a la información brindada por el móvil de LU5, el siniestro fue protagonizado por un Gol Power blanco, el cual disparó los airbags producto del alto impacto. En el medio, quedó un Fiat Siena color gris, que recibió un golpe atrás y adelante, contra otro auto que ya se había retirado.

"Tengo una pierna que me duele muchísimo por el golpe, pero no lo quiero dejar solo a mi hijo por eso no quise llamar al SIEN", manifestó una señora entrevistada en el lugar que atravesó un momento de gran angustia durante y luego del choque.

Al respecto de las circunstancias indicó: "Veníamos del centro de dejar a mi otro hijo en la clínica para una operación quirúrgica, volvíamos a casa, cuando de repente sentimos el golpe, quedamos al medio". Además, agregó que el accidente los tomó por sorpresa porque justamente habían notado complicaciones en el tránsito: "veníamos despacio, justo le decía a él, vamos tranquilos porque había muchísimo movimiento en la ruta".

Por su parte, señaló que el auto que fue chocado por ellos, el principal perjudicado, ya se había retirado del lugar tras dejar sus datos del seguro. Hasta las nueve de la mañana no hubo intervención policial.

Choque en ruta 7 - Cañadon de las cabras

La Ruta 7 ya tiene un radar instalado desde este lunes

El accidente de tránsito ocurrió durante la semana de estreno del radar en Ruta 7, una de las trazas de mayor circulación de la provincia de Neuquén. La Provincia había anunciado la instalación de nuevos radares, tanto fijos como móviles, a lo largo de toda la traza de la Ruta 7, pero orientado al corredor petrolero de Vaca Muerta. La idea es que los conductores mantengan una velocidad prudente en toda la ruta, y no solo frente a un punto de control.

El director provincial de Seguridad Vial de la provincia, Diego Alfonso, adelantó sobre la implementación de este radar que “ya está instalado en el kilómetro 32 de la Ruta 7, a la altura de nuestro tráiler". Según lo previsto, la firma del convenio se realizaría este lunes para que oficialmente quede en funcionamiento.

“Nos va a permitir tener un informe objetivo, y en tiempo real, de cómo se encuentra la vía de circulación en cuanto al flujo vehicular, a una velocidad promedio. Información para nosotros sumamente valiosa para disminuir la tasa de siniestralidad", puntualizó el funcionario.

SFP Totems ingreso a la ciudad velocidad ruta 7 alfonsin puente alta barda autos transito (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Alonso descartó la emisión inmediata de multas a los infractores a la ley de tránsito mediante este radar. “En principio no, en los primeros meses nos sirve a nosotros para trabajar de manera objetiva, de tener datos fehacientes”, subrayó y agregó: “Siempre tenemos que ser lo más objetivo posible y esto vino hoy a darnos una herramienta excelente para continuar trabajando y para seguir fortaleciendo todo lo que se hace en materia seguridad vial”.