Reconoció haberle disparado a un adolescente, pagará una reparación y seguirá en libertad

El autor del disparo fue condenado mediante un acuerdo de partes a una pena de cumplimiento condicional.

Un hombre reconoció haberle disparado y lesionado a un adolescente y fue condenado por el hecho, pero dada su predisposición y su compromiso a pagar una reparación económica, seguirá en libertad. Cómo es el acuerdo al que llegó el agresor.

A partir de la acusación de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, un hombre que reconoció haberle disparado a un adolescente de 16 años fue condenado por las lesiones que le causó.

El hecho que se dio por probado ocurrió el 10 de febrero, entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba junto a tres amigos —dos varones de 15 años y una adolescente de 14— en la vereda de una vivienda en el barrio Don Bosco III de la ciudad de Neuquén.

carolina gutierrez asistente letrada.jpg

Fabián Edgardo Sandoval - el imputado- circulaba en contramano por la calle Antú Ruca a bordo de un Renault Sandero rojo, junto a otras personas cuya identidad aún no fue determinada. Al detenerse frente al domicilio, descendió del vehículo y se dirigió directamente hacia el grupo.

Las y los adolescentes intentaron refugiarse dentro del garaje y la víctima, al intentar cerrar el portón, fue interceptada por Sandoval, quien impidió el cierre y disparó con un arma de fuego hacia su pierna izquierda, provocándole una lesión de gravedad. Luego, se retiró del lugar en el vehículo.

La víctima fue asistida por médicos del SIEN y trasladada al Hospital Castro Rendón, donde los médicos lo asistieron y lograron su recuperación. La calificación legal atribuida es lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

Sala de audiencia - tribunales - ciudad Judicial neuquen Claudio Espinoza

Durante la audiencia de este miércoles, Sandoval reconoció su responsabilidad por esa agresión, lo que permitió a las partes arribar a un acuerdo pleno.

Por su accionar y de acuerdo a lo charlado por las partes, el juez Raúl Aufranc impuso una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, una pena definida en esa magnitud tras ponderar, por un lado, el reconocimiento del hecho y la falta de antecedentes condenatorios; y por otro, la gravedad del ataque, el uso de un arma de calibre letal y la edad de las víctimas.

El agresor seguirá en libertad

Esta condena implica que el agresor fue condenado, pero seguirá en libertad. Aunque esta libertad tendrá condiciones que Sandoval deberá respetar. Caso contrario, su condena se podría efectivizar.

Estas condiciones incluyen la obligación de mantener su domicilio actualizado, someterse a control de la Dirección de Población Judicializada cada cuatro meses y abstenerse del abuso de alcohol y del consumo de estupefacientes, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto o comunicación con la víctima y las demás personas presentes esa madrugada, de forma directa o indirecta y por cualquier vía. Por último, deberá no cometer nuevos delitos durante el período de cumplimiento.

Finalmente, se estableció una reparación económica simbólica, cuya modalidad de pago quedará sujeta a la información de la cuenta bancaria correspondiente.