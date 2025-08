Absolvieron al comerciante acusado de disparar contra un adolescente durante los saqueos de 2023

El abogado defensor dijo que la Fiscalía no presentó pruebas y que los testigos se contradecían entre ellos. Además, que el joven herido cambio su declaración.

"Si bien esto no borra lo que ha tenido que sufrir él y su familia estos años, al menos es un poco de justicia. No quiere que lo nombremos porque todavía está amenazado de muerte", aseguró el abogado del hombre, Esteban Sampayo, en diálogo con LMNeuquén . Esto se debe a que desde el día en el que ocurrió ese fatídico hecho muchas vidas cambiaron.

Al letrado dijo que la fiscalía no aportó pruebas concretas que confirmaran que el entonces acusado disparó arbitrariamente contra un adolescente inocente la noche que un grupo de personas entró a saquear su comercio. "Plantearon que el comerciante se subió al techo y espero a que terminaran de saquear, fue entonces cuando vio al adolescente que se encontraba solo, recogiendo algo de la calle y le disparó", explicó.

Cayasta y Avenida del Trabajador

Debido al disparo, la bala dañó la séptima vértebra, entró por el omóplato izquierdo y quedó alojada en el cuello, lo que ocasionó que el chico de 15 años quedara en estado de gravedad por semanas hasta que empezó a reponerse. "Para nosotros no tenía ninguna lógica, lo que planteaban, mirá que si una persona está viendo que le están robando el trabajo de su vida, se va a quedar de brazos cruzados, con un arma, esperando a que le roben todo, para después dispararle a una única persona", analizó.

Los testigos se contradecían entre ellos

Sampayo señaló que no hubo testigos que presenciarán y pudieran brindar información fehaciente de lo ocurrido aquella noche. "El primero dijo que él estaba limpiando el patio de su casa, a más o menos una cuadra de donde estaba el kiosco, entonces vio que el comerciante le disparaba al adolescente. Era un poco raro que pudiera distinguirlo tan bien teniendo en cuenta que eran más de las doce de la noche y estaba lloviendo", observó.

En cuanto a la segunda testigo, esta dijo que se encontraba a poco más de una cuadra cuando vio a la Policía actuar para tratar de dispersar a la multitud que estaba llevando a cabo el saqueo. "Entonces escucho que unos chicos le decían a los policías que había un herido, pero fue entonces cuando escuchó el disparo. Entonces, ¿había un herido o presenció ella el momento del disparo? Se contradecía", señaló el letrado.

Comercio donde entró a robar el adolescente baleado

Luego se tomó testimonio mediante Cámara Gesel a dos adolescentes, amigos del chico herido. "Se notaba que les habían dicho lo que tenían que decir, pero aun así se contradecían entre ellos, primero que no estaban, después dijeron que su amigo (el herido) los había pasado a buscar y les había dicho que fueran al comercio porque iban a saquear y algunos detalles más como que el disparo se produjo con él erguido y no agachado levantando unas cajas como se dijo al principio", explicó.

Dado estas declaraciones contradictorias entre sí, fueron claves para la decisión final.

El testimonio de la víctima, clave a la hora de la absolución

Por su parte, el adolescente que fue herido de bala, que al día de la fecha tiene 17 años, tomó la palabra durante la audiencia y cambio su declaración. Contó que él había participado de los saqueos y que había invitado a unos amigos a que fueran.

chico baleado robo organizado

"Él mismo dijo que no se encontraba agachado cuando se produjo el disparo y no pudo precisar de donde venía la bala. Con sus propias palabras desmoronó la teoría de la fiscalía, que de igual modo quiso seguir adelante con la injusta acusación, pero es más, nosotros pedimos que los peritos analicen el trayecto de la bala y coinciedieron en que por el recorrido que había hecho, el chico no estaba agachado", señaló Sampayo.

Amenazas y disparos, cómo cambio la vida del comerciante y su familia

Aunque el dueño del comercio saqueado fue absuelto del delito del que se lo acusaba, desde el día en que ocurrió el violento hecho a su local y el adolescente fue herido, su vida cambio radicalmente. "Tuvieron que mudarse de su casa, dejar todo y empezar de cero", contó el abogado.

Esto se debe a que desde aquel momento comenzaron a recibir amenazas diciéndoles que los iban a matar. Pese a que en varias ocasiones pidieron protección policial, los mismos agentes declararon en el juicio que las personas iban a arrojar piedras o botellas contra la propiedad con la intensión de poder romper algo o herir a alguien.

Jueces que absolvieron al comerciante acusado de balear a un adolescente durante el saqueo

"Una vez les llegó un anónimo que decía 'tal día los vamos a matar'. La esposa del hombre estaba muy inquieta porque tenía miedo, entonces salieron a pasar el día afuera, pero cuando volvieron encontraron los agujeros de bala", aseguró.

Después de eso, los hechos violentos continuaron sucediéndose y creciendo. "El día en que decidieron mudarse fue porque estaban trabajando y una bala entró por uno de los vidrios y dio al lado de la cabeza de una empleada. Entonces dijeron 'no podemos seguir acá, qué hacemos si matan a alguien que está acá adentro, cómo se vive después de ser responsable de eso'. Entonces dejaron todo y se fueron a empezar de cero y con este proceso abierto, que hoy gracias a Dios puede tener un poco de justicia", indicó.

Este jueves, el tribunal integrado por los jueces Mauricio Macagno, Marco Lupica Cristo y la jueza Natalia Pelosso, consideraron que la prueba producida por la fiscalía durante las jornadas de juicio no fueron lo suficientemente sólidas como para acreditar la identidad de la persona que efectuó el disparo que hirió gravemente al adolescente.