Discutieron en un partido de fútbol en El Chañar, los persiguió y los atropelló: uno murió

La Justicia lo condenó penalmente, pero ahora también sumó otro fallo en contra y deberá indemnizar a las víctimas del accidente fatal ocurrido en 2019.

Las dos personas que viajaban en la moto tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital de El Chañar.

Un hombre que ocasionó un accidente fatal al embestir con su vehículo a dos motociclistas tras una discusión en un partido de fútbol deberá pagar una indemnización a uno de ellos por las lesiones sufridas y a la familia del restante, que falleció como consecuencia del siniestro. El hombre, identificado como "C.L.P." ya había sido condenado en el fuero penal y ahora un fallo de la Justicia Civil lo obligó a pagar un resarcimiento millonario.

De acuerdo con el relato de la víctima sobreviviente, el hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2019, cerca de la medianoche, cuando él y su amigo salieron de una cancha de fútbol en San Patricio del Chañar , donde se habían producido incidentes entre las hinchadas. Mientras circulaban a bordo de su motocicleta, fueron embestidos desde atrás por una camioneta Fiat Fiorino de forma intencional y a alta velocidad. Uno de ellos cayó sobre el capó del vehículo y el otro fue arrastrado unos 60 metros. Luego, el imputado se dio a la fuga.

Ambos fueron trasladados al nosocomio local y, posteriormente, derivados al hospital Castro Rendón. Uno de ellos presentaba una fractura en el hueso parietal derecho que le causó un edema, y falleció un día después . El restante sufrió secuelas que le provocaron una incapacidad física del 35 por ciento.

juez civil martin peliquero

En el fuero penal, "C.L.P." fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el hecho, pero la víctima sobreviviente y la familia del fallecido impulsaron una demanda en el fuero civil por daños y perjuicios.

Así fue que, esta semana, el juez Martín Peliquero resolvió condenar al conductor a pagar una indemnización.

En el caso de la víctima sobreviviente, identificado como "A.E.M.", deberá pagar por los daños físicos y morales producidos por el siniestro. “Deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido”, sostuvo Peliquero, y ponderó “la lógica angustia que sufre una persona que protagoniza un accidente de tránsito, producto del cual sufre lesiones que requieren de una atención médica”.

Asimismo, el monto indemnizatorio –superior a los 16 millones de pesos- también incluyó los gastos de un tratamiento psicológico rehabilitante, recomendado por la pericia que se le practicó.

En cuanto a la víctima fatal, deberá reparar el daño moral y psíquico ocasionado a la familia.

Imputaron a un conductor por el vuelco fatal en la Ruta 7

A fines de octubre, la Justicia neuquina formuló cargos contra un joven conductor acusado de provocar un vuelco fatal en la Ruta 7, donde murió su acompañante. La acusación fue realizada por la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, quien imputó al hombre por homicidio culposo triplemente agravado: por conducción imprudente y antirreglamentaria, por tener alcohol en sangre, y por haberse retirado del lugar sin auxiliar a la víctima.

El hecho se produjo en junio de este año, durante la madrugada, cuando el acusado circulaba a bordo de su vehículo junto a otras dos personas. A la altura a la altura de la calle 4, en la zona rural de Centenario, perdió el control del rodado y volcó violentamente. Como consecuencia del impacto, Lucas Cárdenas, que viajaba como acompañante, salió despedido del habitáculo y murió casi de inmediato debido a las graves lesiones que sufrió.

El vehículo, que terminó dado vuelta con las ruedas hacia arriba, circulaba por una zona de curvas donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h. Según los peritos, el conductor se desplazaba a 97 km/h bajo una leve llovizna, lo que contribuyó a que perdiera el control. La fiscal explicó que si bien no superaba el límite legal, “se trata de una velocidad elevada para un tramo de calzada húmeda y con visibilidad reducida”.

Vuelvo fatal en Centenario.jpg El Volkswagen Gol TRend en el trágico vuelco camino a Centenario. Centenario Digital

En el rodado viajaban tres jóvenes: el imputado, la víctima fatal y un tercer acompañante que sufrió lesiones leves. Los investigadores determinaron que el conductor presentaba 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre, medido tres horas y media después del siniestro, por lo que el nivel al momento del vuelco era presumiblemente mayor.