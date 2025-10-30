Cumple Diego: las 10 recordadas frases de Maradona en su vida

En el cumpleaños 65 de Diego Armando Maradona recordamos las mejores frases que esbozó la leyenda del fútbol.

El 30 de octubre de 1960 nacía una estrella que se convertiría, con su destreza para jugar al fútbol, en un dios para muchos amantes del fútbol: Diego Armando Maradona. Recordado nombre que llenó de risas el territorio argentino con su habilidad cuando entraba en el campo de juego pero también en rapidez mental que ha tenido en su vida con frases que quedaron grabadas para toda la vida.

Desde pequeño Pelusa se paraba frente a la cámara y, con cierta timidez, sentenciaba una frase que quedó grabada a fuego con el camino que vino por delante: “ Yo tengo dos sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón del mundo” , decía un jovencito Maradona sentenciando un deseo que luego cumpliría en la Selección argentina.

Fue el inicio de un futbolista que volcó todo su potrero al campo de juego y generaba sonrisas en la sociedad aún cuando el contexto no lo ameritaba: desde los barrios más humildes hasta quienes gozaban de un buen pasar, sin diferencias. Durante el camino que tuvo distintos clubes como Argentinos Juniors, Boca, Newell's, Barcelona, Sevilla y Napoli fue soltando con su picardía distintas frase en diferentes contextos que quedaron marcados para siempre.

gol maradona ingleses

En su cumpleaños 65, recordamos algunas de las frases.

10 frases del '10'

- “Yo tengo dos sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón del mundo”



En los inicios de su carrera deportiva cuando empezaba su camino en las inferiores de Argentinos Juniors, un joven Maradona sentenciaba sin escrúpulos esta frase que luego tomó fuerza cuando en el mundial de México 1986 levantó el trofeo.

- ¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios"

El jugador se expresó sobre el recordado gol "La Mano de Dios" que le convirtió a Inglaterra para eliminarlos del mundial 86'.

- "A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos"

Cuando defendía la camiseta de Boca, Diego tuvo un tenso cruce con el futbolista de Colón Toresani y lo invitó a pelear a la puerta de su domicilio. Tras el partido, Maradona reveló públicamente la dirección de su domicilio.

- “Me cortaron las piernas”

Así se expresó en el Mundial de Estados Unidos 1994, luego de dar positivo en el control antidoping.

- “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”

El futbolista le habló a los hinchas en su despedida hecha en La Bombonera en el 2001. Aquella frase recordó el momento en el que fue alertado por el doping.

-“Se le escapó la tortuga”

Es una de las frases más recordadas por Diego que aún es utilizada en la sociedad.

-"La tenés adentro”

Tras lograr el pase al mundial 2010 como entrenador de la Selección, Maradona se dirigió de esa manera al periodista Juan Carlos Pasman por las críticas que había esbozado.

- “Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”

- "Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo 'gordito' le voy a meter cuatro"

Finalmente el jugador que defendía la camiseta de Argentinos Juniors se cobró en el campo de juego las críticas que había recibido por parte del arquero previo al duelo con Boca.

- “Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenele bronca, pero lástima a nadie”

Fue en medio de un intercambio de opiniones entre Oscar Ruggeri, Héctor Veira y José Sanfilippo, en un canal de televisión.

El BCRA lanzó una moneda inspirada en el gol de Diego Maradona y en el Mundial 2026: ¿Cómo es?

Una buena noticia para los numismáticos, (coleccionistas de monedas), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata en homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las características de una pieza única.

"Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales",fue el mensaje que el Banco Central escribió en X para anunciar la noticia.

En 2026 se cumplirán 40 años de aquel gol de Diego Armando Maradona que marcó para siempre la memoria colectiva del deporte argentino y del mundo, tanto que cada vez que se reproduce genera nostalgia y emoción a flor de piel entre los fanáticos.

La moneda busca rendir tributo al próximo Mundial, que se disputará por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un hecho histórico para la competencia. A través de su diseño, el BCRA unió dos símbolos universales: la pasión argentina por el fútbol y el orgullo por un logro eterno.

Cómo es la moneda que conmemora el gol de Diego Armando Maradona

El anverso de la pieza exhibe una pelota que atraviesa su superficie, como símbolo del espíritu futbolero nacional. En el borde superior figura la leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA”, mientras que en la parte inferior puede leerse “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™”. En el reverso, se representa la mítica carrera de Maradona ante los ingleses, con la trayectoria del balón y los rivales que quedaron atrás, junto al valor simbólico de $10 y el año de acuñación, 2025.

Los detalles de la edición

Fabricada en plata 925, la moneda tiene canto estriado, pesa 27 gramos y mide 40 milímetros de diámetro. El Banco Central anunció que se emitirán 2.500 unidades destinadas al mercado local, además de versiones en oro que se ofrecerán a coleccionistas y entidades internacionales. El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, con acuñación a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

Moneda Mundial 2026 La nueva moneda es un homenaje al segundo gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en el mundial de México 1986, considerado el mejor en la historia de los mundiales.

Con esta creación, el BCRA no solo celebra la próxima cita mundialista, sino que también inmortaliza uno de los capítulos más emocionantes del fútbol argentino: el gol eterno de Maradona, convertido hace casi cuatro décadas en México 1986.

Qué es la numismática

La numismática es el estudio y la colección de monedas, billetes, medallas y otros objetos de valor monetario. Pero va mucho más allá del interés por el dinero: cada pieza cuenta una historia sobre la política, la economía, la cultura y el arte de su tiempo. Los numismáticos analizan materiales, inscripciones y símbolos para comprender mejor las civilizaciones que los crearon. En los últimos años, esta pasión también creció como hobby y forma de inversión, ya que algunas monedas antiguas o con errores de acuñación pueden alcanzar valores extraordinarios en el mercado de coleccionistas.