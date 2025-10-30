El sentido posteo de Dalma y Gianinna en el cumpleaños 65 de Diego Maradona

Las hijas de la leyenda futbolística se expresaron en las redes sociales con un sentido mensaje individual.

Este jueves 30 de octubre Diego Armando Maradona cumpliría 65 años. Una fecha especial para los fanáticos del fútbol, pero también para su circulo íntimo que extraña su presencia desde su muerte en el 2020 debido a una insuficiencia cardíaca. En las últimas horas sus hijas Dalma y Gianina , quienes han sido testigo de lindos momentos de su carrera deportiva, enviaron un sentido mensaje para su padre.

“ Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá! ”, escribió Dalma en su posteo en Instagram junto a una ilustración animada de una imagen tomada en un entrenamiento del Napoli, en su etapa como jugador, cuando la niña está abrazada a él segundos después de haberle regalado y colocado en sus medias flores margaritas.

Por otra parte Gianina Maradona también compartió una historia en su cuenta de Instagram una imagen junto a él donde están besando el Balón de Oro. “ ¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo ”, escribió.

Dalma posteo Diego

Gianina-Maradona

Además de futbolista, una figura recordada por sus frases: las 10 mejores frases de Maradona

El 30 de octubre de 1960 nacía una estrella que se convertiría con su destreza para jugar al fútbol en un dios: Diego Armando Maradona. Recordado nombre que llenó de risas el territorio argentino con su habilidad cuando entraba en el campo de juego pero también en rapidez mental que ha tenido en su vida con frases que quedaron grabadas para toda la vida.

Desde pequeño Pelusa se paraba frente a la cámara y, con cierta timidez, sentenciaba una frase que quedó grabada a fuego con el camino que vino por delante: “Yo tengo dos sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón del mundo”, decía un jovencito Maradona sentenciando un deseo que luego cumpliría en la Selección argentina.

Fue el inicio de un futbolista que volcó todo su potrero al campo de juego y generaba sonrisas en la sociedad aún cuando el contexto no lo ameritaba: desde los barrios más humildes hasta quienes gozaban de un buen pasar, sin diferencias. Durante el camino que tuvo distintos clubes como Argentinos Juniors, Boca, Newell's, Barcelona, Sevilla y Napoli fue soltando con su picardía distintas frase en diferentes contextos que quedaron marcados para siempre.

maradona .jpg

En su cumpleaños 65, recordamos algunas de las frases.

10 frases del '10'

- “Yo tengo dos sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón del mundo”

En los inicios de su carrera deportiva cuando empezaba su camino en las inferiores de Argentinos Juniors, un joven Maradona sentenciaba sin escrúpulos esta frase que luego tomó fuerza cuando en el mundial de México 1986 levantó el trofeo.

- ¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios"

El jugador se expresó sobre el recordado gol "La Mano de Dios" que le convirtió a Inglaterra para eliminarlos del mundial 86'.

- "A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos"

Cuando defendía la camiseta de Boca, Diego tuvo un tenso cruce con el futbolista de Colón Toresani y lo invitó a pelear a la puerta de su domicilio. Tras el partido, Maradona reveló públicamente la dirección de su domicilio.

- “Me cortaron las piernas”

Así se expresó en el Mundial de Estados Unidos 1994, luego de dar positivo en el control antidoping.

- “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”

El futbolista le habló a los hinchas en su despedida hecha en La Bombonera en el 2001. Aquella frase recordó el momento en el que fue alertado por el doping.

-“Se le escapó la tortuga”

Es una de las frases más recordadas por Diego que aún es utilizada en la sociedad.

-"La tenés adentro”

Tras lograr el pase al mundial 2010 como entrenador de la Selección, Maradona se dirigió de esa manera al periodista Juan Carlos Pasman por las críticas que había esbozado.

- “Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”

- "Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo 'gordito' le voy a meter cuatro"

Finalmente el jugador que defendía la camiseta de Argentinos Juniors se cobró en el campo de juego las críticas que había recibido por parte del arquero previo al duelo con Boca.

- “Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenele bronca, pero lástima a nadie”

Fue en medio de un intercambio de opiniones entre Oscar Ruggeri, Héctor Veira y José Sanfilippo, en un canal de televisión.