Buscan desesperadamente a una adolescente de 16 años en Neuquén

Radicaron la denuncia este domingo sobre su desaparición y búsqueda en la Comisaría 19 del barrio Confluencia.

La Policía de la Provincia de Neuquén informó sobre una Alerta Nati a la comunidad por la desaparición y búsqueda de una adolescente de 16 años en las últimas horas de este domingo.

Se trata de la adolescente Sofía Magdalena Antipan de quien no se aportaron datos acerca de cuándo fue vista por última vez por familiares o amigos como así tampoco sobre su vestimenta a la hora de ausentarse de su hogar.

De acuerdo a la denuncia sobre su ubicación y paradero, describieron a la joven desaparecida como de contextura física delgada, de 1.50 metros de altura, de ojos marrones y cabellos largos.

Desde la Policía recomendaron que ante cualquier información pueden comunicarse con la Fiscalía de Delitos contra las Personas o bien con la Comisaría 19° de barrio Confluencia de esta capital al (0299) 4706363.

Por qué es Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.