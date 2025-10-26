Los votos de Javier Milei y su hermana Karina: "Espero una jornada tranquila y que la gente vaya a votar"

La Secretaria General de la Presidencia emitió su voto en estas elecciones legislativas. Horas previas, el presidente también sufragó pero no dio declaraciones.

La hermana del presidente y Javier Milei ya emitieron su voto en estas elecciones legislativas.

Con más del 20% del padrón que ya emitió su voto a nivel nacional, Karina Milei arribó a una escuela de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Las urnas de todo el país abrieron a las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. En esta ocasión, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP) , método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Con una bolsa de bombones para los fiscales y en medio de un fuerte operativo de seguridad, la hermana del presidente Javier Milei por primera vez en mucho tiempo habló ante la prensa previo a su voto y luego de votar en estas elecciones legislativas .

En este sentido, Karina pidió "que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar" . Antes de retirarse del lugar, la funcionaria agregó: "Vamos a esperar los resultados" . Minutos antes, había acompañado al Presidente a votar en el barrio porteño de Almagro.

El voto de Karina Milei

Este domingo los argentinos se acercan a las urnas para elegir a 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Más de 36 millones son los ciudadanos habilitados para votar en un día que marca el histórico debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).

La votación del presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei votó hoy en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

Luego de esperar unos minutos su turno, el mandatario sufragó y -en medio de un fuerte operativo de seguridad- volvió a subir a su vehículo, sin emitir declaraciones a la prensa.

Alrededor de las 11 horas llegó al establecimiento y en el lugar lo esperaba una parte de su equipo de comunicación, encabezado por Santiago Oria, junto al influencer Iñaki Gutiérrez, quien maneja el TikTok del Presidente.

voto javier milei 2

Después de votar, Milei regresó a Olivos, donde pasará el resto de la jornada electoral. Al atardecer, se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba, según adelantaron fuentes de su entorno al diario La Nación.

A diferencia de las elecciones de septiembre que tuvieron lugar en provincia de Buenos Aires, la mirada está puesta en la reestructuración del Gabinete. El Presidente ya adelantó que proyecta para después de estas elecciones. "De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", aseguró días atrás.

La Libertad Avanza instó a la ciudadanía a votar: "Tenemos la posibilidad de decidir qué país queremos"

A través de la cuenta de X del espacio libertario, lanzaron el pedido de acercarse a votar en estas elecciones legislativas. Con varias fotos del momento de llegada y voto del presidente Milei, expresaron: "Ya votó el Presidente Javier Milei!!! Hoy tenemos la posibilidad de decidir qué país queremos. Vayamos todos a votar!".