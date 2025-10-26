Elecciones 2025, EN VIVO: toda la información sobre los comicios en el país

Live Blog Post

Santilli votó y dijo que fue "una campaña distinta"

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, es quien encabeza la lista tras la renuncia de candidatura de José Luis Espert. En diálogo con la prensa dijo que fue "una campaña difícil".

"Es una campaña distinta", expresó sobre sus 18 días de campaña que tuvo desde el cambio que se realizó. "El objetivo es remontar esa diferencia de septiembre. Vamos a ver al final. Tengo fe”, agregó el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

"La gente que me gritaba por el colectivo sobre el spot que hice", agregó, riendo sobre su situación de candidato de reemplazo y el inédito spot de "Para votar al colorado, marcás al pelado".