Elecciones 2025, EN VIVO: toda la información sobre los comicios en el país

Elecciones 2025, EN VIVO: toda la información sobre los comicios en el país

Hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Seguí el minuto a minuto de las elecciones legislativas.

jose luis espert voto
Elecciones

EN VIVO

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Las urnas de todo el país abrieron a las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

--

Live Blog Post

Votó Jorge Taiana, cabeza de lista de Fuerza Patria en PBA

"Esperamos una buena participación", dijo el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Respecto a la fiscalización, el candidato del peronismo en Provincia de Buenos Aires, dijo tener un esquema de fiscalización completo y "bastante aceitado". A su vez, sumó que alrededor de las 21 horas ya podrían aparecer algunos resultados.

Sobre el uso de la BUP, Taiana indicó que "depende de cómo trate la gente esta votación".

voto taiana
Live Blog Post

El voto de José Luis Espert: "No voy a dar declaraciones"

"No voy a dar declaraciones", dijo ante la prensa al salir de la escuela en San Isidro donde emitió su voto el ex cabeza de lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. "Ya dije todo lo que tenía que decir", sentenció.

Acto seguido, sostuvo : "Yo siempre me consideré un ciudadano común normal que quería hacer un aporte a la política".

jose luis espert voto

Live Blog Post

Santilli votó y dijo que fue "una campaña distinta"

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, es quien encabeza la lista tras la renuncia de candidatura de José Luis Espert. En diálogo con la prensa dijo que fue "una campaña difícil".

"Es una campaña distinta", expresó sobre sus 18 días de campaña que tuvo desde el cambio que se realizó. "El objetivo es remontar esa diferencia de septiembre. Vamos a ver al final. Tengo fe”, agregó el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

"La gente que me gritaba por el colectivo sobre el spot que hice", agregó, riendo sobre su situación de candidato de reemplazo y el inédito spot de "Para votar al colorado, marcás al pelado".

Embed
Live Blog Post

Votó Máximo Kirchner: "No podemos ser colonia de ningún país"

El diputado de Unión por la Patria ya emitió su voto y se refirió al apoyo de Estados Unidos a Javier Milei en estas elecciones: "Más allá de que podemos pensar diferente, creo que a nadie le cae bien de todos ustedes -y a nosotros tampoco- que un presidente de otro país diga como hay que votar en el nuestro. Son principios básicos".

"Creo que lo que tenemos que lograr entre todos y todas para poder en la diferencia mirarnos a la cara, debatir y discutir, entender que somo parte de un país. No podemos ser colonia de ningún país".

Live Blog Post

"Necesitamos un mejor Congreso": La palabra de Martín Lousteau

Luego de emitir su voto, el senador pidió que la gente vaya a votar. "Necesitamos un mejor Congreso, que lean las leyes, que las entiendan con mucha rigurosidad y si hay que modificar se puedan hacer modificaciones".

"Esperemos que sea un Congreso menos polarizado en el debate", expresó Lousteau. Y sumó: "Ojalá tengamos un Congreso menos polarizado en el debate, con menos gritos, con más tranquilidad para pensar, con menos insultos y capacidad de conversar".

Live Blog Post

La votación de Daniel Scioli: "Muy buena la decisión de haber implementado este sistema"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación habló con TN a la salida de su centro de votación y deseó que haya “una gran participación” de la ciudadanía en los comicios legislativos.

El dirigente de La Libertad Avanza consideró que fue una decisión "muy buena" su implementación a nivel nacional. "Fue muy simple, muy ágil. Es un gran paso adelante en la calidad y la organización, y para que la ciudadanía conozca los resultados de manera rápida y eficiente", subrayó.

"Fue muy buena la decisión de haber implementado este sistema, aparte de todo lo que se ha hecho en materia de capacitación e información a la ciudadanía", concluyó el secretario.

Live Blog Post

"Costó mucho recuperar el voto popular": el voto del candidato a senador Mariano Recalde

Es una oportunidad de expresarse, de decidir, me parece que es muy importante y ojalá todo el mundo lo valore de esta manera. Costó mucho recuperar el voto popular, la democracia", dijo a los medios el candidato a senador nacional de Fuerza Patria de la Ciudad de Buenos Aires.

"Hay un sistema de votación nuevo, no es complicado", habló sobre la BUP. Respecto al recuento, dijo que "es un sistema nuevo y como todo sistema nuevo va a haber fallas, es una lástima".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1982420476233494791&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El voto de Leandro Santoro: "Ojalá que le vaya bien a mis compañeros"

El diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, emitió su voto y deseó que a la lista de Fuerza Patria y que "le vaya bien a mis compañeros".

Por otro parte, se refirió al nuevo sistema de votación con la BUP como un "sistema sencillo, pero que cambia la forma en que votamos: no hay un botón de lista completa, la gente tiene que saber que tiene que marcar a cada candidato y en cada cuerpo".

Al terminar, deslizó que "el problema podría estar en el recuento".

Votó jorge capitanich en chaco

Live Blog Post

Votó Capitanich en Chaco: "Uno siempre tiene muchas expectativas muy positivas"

El ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló con la prensa tras emitir su sufragio apenas abrieron las mesas de votación.

"Que sea una excelente jornada cívica y democrática en la República Argentina, en la provincia de Chaco", manifestó. "Uno siempre tiene muchas expectativas muy positivas, así que ojalá Dios quiera. Primero, que exista una buena participación ciudadana. Segundo, obviamente, lo mejor para nuestra lista", dijo en referencia a la unidad del peronismo para estas elecciones.

"Es un sistema muy simple, está todo perfecto", reveló sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Embed
Live Blog Post

Más de 36 millones de votantes habilitados en estas elecciones

A partir de las 8 de la mañana abrieron las escuelas para que los ciudadanos puedan acercarse a votar. El padrón nacional proyecta 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de 2025. La CNE distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:

Según indicó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en Neuquén hay 609.951 habilitados para sufragar y en la provincia de Río Negro 617.054.

Para votar tendrás que presentarte en la mesa donde estás inscrito o inscrita con el último ejemplar de tu documento de identidad. Tiene que ser el que figura en el padrón o uno posterior. No está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa.

