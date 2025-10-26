Elecciones 2025, EN VIVO: toda la información sobre los comicios en el país

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Las urnas de todo el país abrieron a las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.
Votó Jorge Taiana, cabeza de lista de Fuerza Patria en PBA
"Esperamos una buena participación", dijo el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Respecto a la fiscalización, el candidato del peronismo en Provincia de Buenos Aires, dijo tener un esquema de fiscalización completo y "bastante aceitado". A su vez, sumó que alrededor de las 21 horas ya podrían aparecer algunos resultados.
Sobre el uso de la BUP, Taiana indicó que "depende de cómo trate la gente esta votación".
