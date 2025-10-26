El pronóstico del tiempo este domingo 26 de octubre, día de elecciones en todo el país

Tras el temporal que afectó a varias provincias, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mejora en las condiciones para la jornada electoral.

El pronóstico del clima en un día de elecciones legislativas en todo el país.

Luego de las intensas lluvias que azotaron a distintas provincias argentinas, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que este domingo 26 de octubre, día de las elecciones legislativas, el clima se presentará estable en todo el país y sin alertas meteorológicas vigentes.

Según indicó el SMN, en la ciudad de Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura rondará los 17°C , con mínimas que comenzaron en los 12°C y máximas que alcanzarán los 23 grados. Se anticipa una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La temperatura en la Ciudad aumentará con el correr de la jornada: por la mañana, la media será de 16°C, mientras que a la tarde, el mercurio oscilará en los 22°C y para la noche bajará a los 18°C. Además, habrá un porcentaje de humedad del 93% .

Para los distritos del conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío: la temperatura rondará los 16°C, con mínimas que arrancaron en 10°C y máximas de hasta 22°C. En tanto, el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día, los vientos tendrán una velocidad aproximada de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la humedad será del 97%.

Clima de eleccione

En tanto, el organismo nacional también informó que las advertencias volverán recién a partir del lunes, para cuando se esperan vientos y lluvias intensas en puntos del centro del territorio nacional.

El tiempo en el resto del país

En el centro del territorio nacional la temperatura será de aproximadamente 17°C, con mínimas de 10°C y máximas de 24°C. Los vientos tendrán una velocidad aproximada de entre 7 y 12 kilómetros por hora y el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, mientras que durante la tarde aparecerán más nubes. A su vez, la humedad será del 78%.

Para el norte, en cambio, se esperan lluvias: en sectores de Jujuy y Salta habrá precipitaciones, aunque afectarán a las zonas durante la madrugada con chaparrones que dejarán algunas secuelas a la mañana. Luego, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará entre 11°C y 24°C.

Las lluvias, por su parte, afectarán a zonas de la Patagonia: en Chubut, Río Negro y Río Gallegos se prevén precipitaciones intensas y nevadas durante la mañana y tarde, que cesarán a partir de la noche pero dejarán alta presencia de nubes. Además, en estos puntos la temperatura bajará notablemente y el mercurio oscilará entre 3°C y 8°C.

Las alertas para este lunes

Después de un domingo sin condiciones adversas, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa adelantó que este lunes 27 de octubre algunos sectores estarán bajo alertas por fenómenos atípicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

lluvias

Según indicó, el noreste de Mendoza, el este de San Juan y el oeste de San Luis estarán bajo advertencia amarilla por vientos fuertes, los cuales tendrán velocidades aproximadas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 70.

En la misma línea, el organismo publicó que una alerta amarilla por lluvias intensas regirá en Neuquén y Río Negro. Para estos casos, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros. En este sentido, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: