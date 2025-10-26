El clima en Neuquén

EN VIVO | Elecciones Neuquén 2025: participación, votos y datos oficiales

Todo está listo para el inicio de la jornada electoral este domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas en todo el país.

EN VIVO

Todo está listo para el inicio de la jornada electoral este domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas en todo el país. En Neuquén participarán cinco partidos y tres alianzas para la categoría a Senadores (8 listas), y seis partidos y tres alianzas para la categoría Diputados (9 listas).

La provincia renovará en estas elecciones tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi). El partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se quedará con dos bancas en la Cámara Alta. Mientras que para el caso de Diputados el ganador deberá duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero.

La oferta electoral del 26 de octubre en Neuquén va desde el oficialismo provincial (La Neuquinidad), espacios nacionales (Libertad Avanza, Fuerza Patria, Frente de Izquierda y Nuevo Más), libertarios locales (Fuerza Libertaria), organizaciones sindicales (Más por Neuquén), Desarrollo Ciudadano (partido de Gloria Ruiz) y un espacio político que presentará solo candidatos para la categoría a Diputados: Unidad Popular.

Documentos habilitados

La justicia electoral recordó que el documento habilitado para votar será el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Esto significa que no se permitirá sufragar con un DNI anterior al registrado en la base de datos. Los formatos aceptados incluyen el DNI libreta verde, libreta celeste y el DNI tarjeta. En todos los casos, se deberá presentar el documento en buen estado para ser admitido en la mesa.

La concurrencia a los comicios es obligatoria para todos los habitantes de la provincia que figuren en el padrón y que sean mayores de 18 años, mientras que no tendrá ese carácter obligatorio para aquellas personas de 16-17 años y las mayores de 70.

Urna de votación

Cómo es la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel con la que se encontrará el votante tendrá en dos tramos separados las categorías en disputa (senadores y diputados nacionales) con el nombre de cada agrupación, logos, colores asignados y las fotografías de los candidatos titulares, junto a un casillero en blanco para que el elector marque su preferencia.

Se deberá elegir a un candidato de una categoría y lo mismo en la otra. Caso contrario, es decir, que se marque dos o más candidatos de una misma categoría, el voto será considerado nulo.

