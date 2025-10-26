Primer voto con Boleta Única de Papel: guía rápida para no confundirte este domingo

Más de 580 mil neuquinos votarán por primera vez con la Boleta Única de Papel. Te mostramos cómo es el proceso para marcar, doblar y depositar tu voto correctamente.

Este domingo 26 debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Este domingo, más de 580 mil neuquinos están habilitados para votar en las elecciones 2025 y lo harán, por primera vez, con la Boleta Única de Papel (BUP) . Se espera que el proceso de votación sea ágil e intuitivo, aunque se pueden generar demoras por la adaptación de los electores a la nueva modalidad.

LM Play elaboró un informe para explicar, paso a paso, cómo votar con la BUP.

Al llegar a tu mesa de votación, te van a entregar una Boleta Única de Papel y una lapicera.

Luego, tenés que dirigirte al box o cabina de votación y marcar tus preferencias en la categoría de senadores y en la categoría de diputados.

Después, hay que doblar la boleta por la mitad y llevarla hacia la mesa para que la firme la autoridad de mesa. Por último, se deposita en la urna, sin sobres.

Boleta Unica Papel modelo generico 01

Los votos válidos

Aunque podés llevar tu propia lapicera de tinta oscura e indeleble, la Justicia Electoral recomienda usar las que te brinda la autoridad de mesa.

Recordá que las categorías son independientes; es decir, podés marcar partidos distintos para senadores y diputados, o dejar una categoría sin marcar para votar en blanco. Con la Boleta Única de Papel, los votos se clasifican en afirmativos, nulos, en blanco, recurridos y de identidad impugnada.

Se puede elegir a un solo partido por cada categoría. Si se hacen marcas en dos partidos, el voto será considerado nulo.

Para votar en blanco, basta con no hacer marcas en los casilleros de una o las dos categorías. Si se ven dibujos o marcas por fuera de los casilleros dispuestos para ese fin, el voto será tomado como nulo.

Para marcar tu preferencia, podés dibujar una cruz, una tilde o cualquier otro signo en el casillero blanco que está arriba de la foto.

Repetir el proceso ante un error

Si te equivocás al marcar tu boleta, podés solicitar otra a la autoridad de mesa y repetir el proceso.

Para poder votar, hay que llevar siempre la última versión del DNI físico.