Elecciones 2025: qué senadores se renuevan y cuál es su rol en el Congreso

El Senado representa a las provincias y decide leyes clave. Conocé cuántos senadores hay, cómo se eligen y qué provincias renuevan bancas en 2025.

En las elecciones 2025 se renueva la tercera parte del Senado

En el sistema político argentino, el Senado es una de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Nación . Una tercera parte de la Cámara Alta será renovada este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas .

Mientras los diputados representan al pueblo , los senadores nacionales representan a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en igualdad de condiciones, sin importar cuántos habitantes tenga cada distrito.

Su función es clave dentro del esquema institucional y muchas de las decisiones más sensibles del país requieren su aprobación.

¿A quién representa un senador nacional?

Cada senador nacional representa a toda una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires, no a sectores o partidos específicos. A diferencia de los diputados, que se eligen según la cantidad de habitantes, todos los distritos tienen la misma cantidad de senadores, lo que equilibra el poder entre provincias grandes y chicas.

¿Cuántos senadores hay en Argentina?

El Senado está compuesto por 72 miembros:

Cada provincia elige tres senadores.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también elige tres senadores.

Esto garantiza una representación igualitaria de las 23 provincias y la Capital Federal.

¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

El sistema es diferente al de Diputados. Cada provincia elige:

Dos senadores para la mayoría (la lista más votada).

Un senador para la primera minoría (la segunda lista más votada).

Esto asegura que tanto el oficialismo como la oposición tengan representación en la Cámara Alta.

¿Cuánto dura su mandato y cuándo se renueva el Senado?

Un senador ocupa su banca durante seis años, pero puede ser reelegido indefinidamente.

El Senado se renueva por tercios cada dos años, lo que significa que en cada elección legislativa solo algunas provincias eligen senadores, no todas al mismo tiempo.

¿Qué provincias renuevan senadores en las elecciones 2025?

Durante las elecciones del 26 de octubre de 2025, se renovarán los senadores nacionales de ocho provincias, entre ellas Neuquén, lo que le da un especial interés para el electorado regional.

¿Cuáles son las funciones principales de un senador?

El Senado comparte muchas funciones con Diputados, como la sanción de leyes, pero también tiene atribuciones específicas:

Revisar y aprobar leyes enviadas por Diputados .

. Aprobar o rechazar los nombramientos de jueces, embajadores y funcionarios del Estado propuestos por el Poder Ejecutivo.

propuestos por el Poder Ejecutivo. Autorizar al presidente a declarar estados de sitio en caso de ataque exterior .

. Intervenir en los juicios políticos , actuando como tribunal para juzgar a los funcionarios acusados por Diputados (por ejemplo, al Presidente, Vicepresidente, miembros de la Corte y funcionarios superiores).

, actuando como tribunal para juzgar a los funcionarios acusados por Diputados (por ejemplo, al Presidente, Vicepresidente, miembros de la Corte y funcionarios superiores). Aprobar tratados y acuerdos internacionales .

. Tratar leyes vinculadas a áreas específicas como política exterior y defensa nacional.

¿Qué relación tiene un senador con su provincia?

Al representar directamente al distrito que lo elige, el senador debe llevar al Congreso las problemáticas y demandas específicas de su provincia. Por eso suele tener una fuerte vinculación con temas federales como recursos naturales, desarrollo regional, coparticipación y acuerdos estratégicos con la Nación.

Un cargo clave en la estructura institucional

El Senado no solo legisla: también controla las decisiones del Poder Ejecutivo, define nombramientos clave del Estado y actúa en situaciones críticas como los juicios políticos. Su rol es fundamental para el equilibrio de poderes y para garantizar la representación federal dentro del Congreso.