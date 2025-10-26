Robo a Pablo Cervi y su familia: los detalles del violento asalto

El diputado nacional y candidato a senador (LLA) Pablo Cervi , y su familia, sufrieron un violento asalto en el barrio Confluencia por parte de tres delincuentes que ingresaron con pasamontañas y se llevaron 20 mil dólares, entre otros objetos de valor.

El hecho sucedió este sábado por la noche, cuando se encontraba junto a su familia en vísperas de las elecciones legislativas. Indicaron que los delincuentes que lo atacaron y golpearon en reiteradas oportunidades. Minutos después del episodio, el propio Cervi realizó una publicación en sus redes sociales, que intentó infructuosamente comunicarse con el 101, pero la línea no funcionó. "Neuquén zona liberada, el 101 no funciona", escribió el diputado nacional en su cuenta de X. Desde el entorno, publicaron una foto del legislador nacional ensangrentado e indicaron que "la policía demoró más de media hora en llegar al lugar, lo que generó aún más preocupación". Desde la Policía, fuentes consultadas por LM Neuquén desmintieron la versión e indicaron que "se actuó con rapidez ante el llamado a la comisaría".

Según la información policial a la que accedió LM Neuquén , al domicilio ingresaron tres hombres con ropas oscuras, con guantes de lana y pasamontañas que solo permitía ver los ojos, todos delgados, de contextura física atlética, aproximadamente entre 30 y 40 años, quieres redujeron a los 11 integrantes de la familia.

PABLO CERVI- ASALTADO- ROBO-NEUQUÉN

Según el detalle al que accedió este medio, los delincuentes se llevaron U$D 20.000 que se encontraban en un sobre dentro de un placard. También le sustrajeron dos relojes marca Tag carrera, dos alianzas de oro, un anillo de oro, una cadenita, una llave de vehículo tipo pick up VW Saveiro y una campera marca Atomik color azul francia, talle XL.

Según lo denunciado por los damnificados, sintieron tres golpes fuertes en la puerta e ingresaron los delincuentes, quienes se comunicaban hacia otra persona que se encontraba en el exterior. Observaron que portaban dos armas de fuego y un hierro con manija tipo brecha con el que habrían golpeado la puerta y todos fueron maniatados con alambre y precintos negros.

La Policía procedió a realizar el relevamiento de cámaras en el lugar lindante al hecho. Se hizo presente personal del Departamento. Criminalística y procedieron al secuestro de: una alfombra de goma, de color negro, con inscripción Ranger; fragmentos de alambre y precintos; hisopados para perfil genético; e hisopado en mancha simil hematica. También procedieron a la búsqueda de rastros con resultados negativos.

Cervi refirió que fue lesionado en el cuero cabelludo con dos golpes de arma de fuego, mientras que el resto de los damnificados no sufrieron lesiones.