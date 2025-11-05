Escándalo: la conducción de ATEN Provincial realizó una grave denuncia contra la seccional Capital

Forcejeos en el ingreso de Marcelo Guagliardo a Casa de Gobierno para la primera mesa paritaria para el ciclo lectivo de 2026.

Desde la conducción de ATEN Provincial denunciaron hechos de violencia de parte de la opositora Capital en el ingreso a la mesa paritaria en Casa de Gobierno.

“ Una vez más la violencia de la conducción Multicolor de Capital! No dejaron ingresar a la mesa y luego agredieron a la salida. BASTA!!”, compartieron desde el gremio provincial sobre el acoso de parte de los adherentes de la secretaria General de ATEN Capital, Angélica Lagunas.

“!¡Atención! ¡Atención!, queremos que en la mesa esté la oposición!”, mientras forcejeaban para poder ingresar a la gobernación detrás de Guagliardo. En el video se la ve a Lagunas queriendo ingresar mientras es frenada por los guardias de seguridad.

Desde el gremio provincial aclararon que "estatutariamente entra la conducción provincial".

Embed

Qué dijo ATEN

A través de un comunicado de prensa, la conducción de ATEN Provincial expresó el “más enérgico repudio y preocupación ante los hechos sucedidos hace unos momentos al ingreso y salida de la negociación salarial, esperada por miles de compañerxs en toda la provincia y puesta en riesgo por la oposición”.

Indicaron que Guagliardo informó a integrantes de la conducción de ATEN Capital que el informe de la mesa sería realizado em breve para toda la provincia. “Acto seguido los hechos de violencia se fueron acentuando golpeando a compañerxs, no permitiendo la salida de los autos, pateando los mismos, golpeando los vidrios, poniendo en riesgo la vida de lxs compañerxs”.

Explicaron que fue en las puertas de la Casa de Gobierno donde se llevó a cabo la mesa de negociación donde “se disputa la mejor oferta salarial para el colectivo docente".

Agregaron que “la violencia llevada adelante, impulsada por su referente Angélica Lagunas, por dirigentes del FIT y sostenida por la totalidad de la conducción Multicolor y sus militantes, adquiere una inusitada gravedad que será evaluada con la urgencia que la misma amerita".

Rechazaron este accionar de parte de colegas docentes porque va en contra de “la historia democrática de nuestra organización sindical y la pluralidad de ideas, y que ya fueron denunciados por la CDP que no son aislados; forman parte de acciones sostenidas en el tiempo de manera sistemática con la sola intención de romper la organización sindical.

Primera reunión con Gobierno

A pesar del forcejeo inicial, finalmente Guagliardo pudo acceder a la reunión con el gobierno neuquino para avanzar en la negociación salarial de cara al período 2026.

El gobierno provincial realizó una convocatoria anticipada al vencimiento del acuerdo vigente, buscando brindar previsibilidad política y económica.

La reunión comenzó a las 14 en la Sala Laffitte de Casa Gobierno y participaron en representación del gobierno provincial, el ministro de Gobierno Jorge Tobares, la ministra de Educación, Soledad Martínez, la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno tobares guagliardo mansilla (4) Sebastián Fariña Petersen

Por el sindicato estuvo presente el actual secretario general Marcelo Guagliardo, su sucesora Fany Mansilla y otros integrantes de la Comisión Directiva. El próximo encuentro se realizará la semana siguiente.