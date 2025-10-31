Interna en ATEN: Marcelo Guagliardo estalló por el "falso paro" convocado para el mismo día de las paritarias

El 5 de noviembre a las 14, ATEN tiene la primera reunión con el gobierno para discutir salarios. Angélica Lagunas lanzó un paro. ¿Es legal la medida?

El gobierno provincial convocó a los gremios estatales para discutir las propuestas de la paritaria 2026 , adelantada, tal cual lo había prometido el gobernador Rolando Figueroa antes de las elecciones, con el fin de tener previsibilidad económica y poner a los actores sobre la mesa.

La convocatoria a los gremios, y específicamente a ATEN será para el miércoles 5 de noviembre a las 14. Sin embargo, desde la seccional de ATEN Capital, con la conducción de Angélica Lagunas, convocaron a un paro para ese día, con el fin de no sentarse a la primera reunión de una mesa de negociación. ¿Habrá clases ese día? ¿Es un paro legal?

Marcelo Guagliardo , secretario general de ATEN provincial, en diálogo con Línea Abierta de LU5 , se refirió a la convocatoria del gobierno provincial y a la medida que lanzaron desde un sector del gremio.

mesa paritarias 2025 gobierno ATEN La paritaria de ATEN en años pasado cunado el gobierno provincial también la adelantó.

"Esto no responde a otra cosa a una cuestión política partidaria de la conducción de Capital, que hace tiempo que está por fuera de la organización sindical", indicó Guagliardo, en clara referencia a que la conducción de esa seccional está enrolada al Frente de Izquierda Unidad (FITU).

Paritaria 2026: no habrá paro oficial de ATEN

El sindicalista sostuvo que el gremio de manera orgánica no llamó a ningún paro, mucho menos el mismo día en que se inicia el diálogo para los salarios 2026, y con anticipación, que también forma parte de una conquista gremial.

"Lamentamos enormemente que estén haciendo a esa convocatoria e invitamos a las compañeras y compañeros de capital, para que estén atentos cuando esté la convocatoria asamblea para ver la propuesta para que estén atentos", sostuvo Guagliardo. Y acotó: "El paro no tiene nada que ver con nosotros".

Más allá de la aclaración del secretario general de ATEN provincial, la convocatoria de un sector del gremio puede generar que una gran parte de las escuelas no den clases y dejó una advertencia por no ajustarse a los lineamientos de una organización gremial, con la metodología interna, de las bases, la convocatoria y las asambleas.

"Hay gente que por fuera del sindicato harán medidas de fuerza, es una acción inorgánica por fuera de la estructura sindical que no tienen ningún tipo de cobertura", advirtió.

"Esa mesa de negociación (la del 5 de noviembre) la hemos conquistado, es un espacio ganado y esto no colabora, es casi una acción en contra de la acción del interés general de los trabajadores y trabajadoras de la educación", indicó.

asamblea aten capital 251024 paritarias (8).jpeg Angélica Lagunas convocó a un paro para el 5 de noviembre en el inicio de la mesa de negociación salarial con el gobienro. Sebastián Fariña Petersen

La expectativa que lleva Marcelo Guagliardo a la primera reunión con los actores del gobierno provincial es recuperar el salario perdido por la inflación en estos meses, ya que ven que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se pondera con otros indicadores del país para la actualización salarial, no se corresponden con la realidad.

Recuperar el salario perdido: ¿Hay porcentaje?

"Vamos a llevar la recuperación del salario, hay un acumulado que hace que el salario no se vaya recuperando. En todos los análisis que se hacen dicen que los salarios están perdiendo", indicó.

Respecto a cuál será el número en porcentaje de la recuperación del salario que va a pedir ATEN, Guargliardo dijo: "Es un número bastante dispar el que se perdió, pero junto con eso tiene que hacer una cláusula que acompañe el proceso inflacionario. Tenemos un índice del IPC, y hay dos indicadores, de Neuquén y el del iNDEC. Hay un desfasaje en el ponderado, y el bolsillo afronta un costo que no es el de Buenos Aires, sino el de Neuquén".

Desde el ministerio de Gobierno se convocó a las conducciones de los gremios, además de ATEN. A las 9.30 comenzará la reunión con el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a las 12 se recibirá a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Por la tarde, a las 14 a (ATEN y a las 16 será el turno de Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).