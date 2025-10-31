Angélica Lagunas exige que ATEN Capital participe de la primera reunión de la paritaria 2026

Tras una asamblea de 1.800 afiliados realizada el 8 de octubre, Lagunas reclama volver a la mesa de negociación. "Representamos al 48% del gremio", dijo.

Angélica Lagunas , secretaria general de ATEN Capital , reclamó este jueves la inclusión de su seccional en la mesa de negociación salarial, en la que actualmente solo participan representantes de ATEN Provincial. Se trata de la paritaria adelantada convocada por el gobierno de Rolando Figueroa , en la que el gremio docente tiene la cita el próximo miércoles 5 de noviembre a las 14.

Ese día, la seccional capital convocó a un paro , y se amparó en que el secretario general del sindicato docente, Marcelo Guagliardo, no llamó a asambleas en toda la provincia para definir una propuesta, que es lo que le pedía Lagunas . "Los compañeros no van a hacer lo que se le cante a Guagliardo, así que queremos estar, como antes, como se hacía en el viejo ATEN democrático", indicó.

Guagliardo no convalidó ese paro y dijo que es "ilegal", debido a que no fue definido por asambleas generales, y en el caso de ATEN, por el mecanismo posterior del plenario de secretarios generales.

asamblea aten capital 251024 paritarias (11).jpeg Algunas de las asambleas de ATEN Capital. Son numerosas y según Angélica Lagunas, el sector, pese a que no conduce el gremio a nivel provincial, representa al 48% de los afiliados. Sebastián Fariña Petersen

Según explicó Lagunas a LM Neuquén, la necesidad de su incorporación se decidió el pasado 8 de octubre, durante una asamblea que reunió a 1.800 afiliados de Neuquén capital y Plottier, en una jornada de lucha de la CTERA. “Queremos entrar a esa mesa. Lo que se hizo siempre es que entren compañeros de ATEN provincial y de seccionales. Aplicaron desde 2021 que nosotros no entrábamos más. En 2018, sí participábamos y en esa mesa no podían hacer lo que querían. Ahí se mostraba el lado democrático de ATEN”, señaló.

ATEN Capital: "Hace años no nos convocan a la mesa"

La dirigente sindical destacó que su seccional representa al 48% de los afiliados y advirtió que no buscan boicotear la negociación, sino formar parte de ella como se hacía hasta 2018. “No queremos que los compañeros hagan solamente lo que se le cante a Guagliardo. Representamos al 48% de los afiliados”, enfatizó.

Además, sostuvo que desde la seccional de ATEN Capital nunca se intentó boicotear la mesa de negociación con un paro, por el contrario, participar de la misma mesa, con otras seccionales, con otra perspectiva que la que tiene la agrupación Trabajadores por una Educación Popular (TEP).

Lagunas recordó además que desde hace siete meses ATEN Capital viene solicitando la apertura de la negociación salarial. La medida de acción gremial que plantean consistiría en un paro programado para el día en que el gobernador Rolando Figueroa convoque a la primera paritaria adelantada de 2026. Como la fecha se definió hace unos días para el 5 de noviembre, Lagunas sostuvo que se ratificó la decisión de la asamblea del 8 de octubre pasado de realizar medidas de fuerza el día de la primera reunión paritaria.

Durante la asamblea del 8 de octubre pasado, también se debatieron otros temas de interés para los trabajadores de la educación, como la situación de las ART y la necesidad de que todos los aumentos salariales se incorporen al básico, y la derogación de normas previas que impedían esta actualización.

Paritaria 2026: piden duplicar el básico

Además, se consideró la duplicación del sueldo básico, que hoy está en 1.100.000 millones por cargo. "Algunos compañeros usan ese dinero directamente para pagar el alquiler", sostuvo la dirigente gremial.

“Queremos que no se escuchen, no hacer lo que se le cante a Guagliardo, sino que la discusión sea democrática y con participación de todos los sectores”, concluyó Lagunas, quien subrayó que su seccional busca una negociación con el gobierno provincial sea más representativa.

