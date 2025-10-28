Estatales de Neuquén tienen fecha para el inicio de las paritarias con el Gobierno

Tal como fue anunciado, el Ejecutivo inició las convocatorias para la discusión salarial. El primer gremio convocado fue ATE.

El Gobierno provincial inició la convocatoria para las paritarias con los gremios estatales de Neuquén . Tal como estaba previsto, las negociaciones iniciarían después de las elecciones legislativas.

El primer gremio convocado fue ATE , cuyo secretario general, Carlos Quintriqueo, confirmó a LM Neuquén que la paritaria iniciará el próximo miércoles 5 de noviembre. La reunión será a las 9.30 en el salón Laffitte de Casa de Gobierno, según la misiva firmada por el ministro de gobierno, Jorge Tobares.

Esta decisión no es inédita: en 2024, el gobernador Rolando Figueroa había convocado anticipadamente a las asociaciones sindicales y logró cerrar los acuerdos salariales antes de la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 a la Legislatura provincial.

"Con el objetivo de reforzar el rumbo de previsibilidad política y económica implementado durante la actual gestión y, a la vez, llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales, el Gobierno Provincial confirmó el inicio a las negociaciones salariales correspondientes al ejercicio 2026", se informó oficialmente.

El pedido del resto de los gremios estatales

Tras conocerse la convocatoria a ATE, el resto de los gremios estatales de Neuquén emitió una nota dirigida al gobernador Rolando Figueroa, donde solicitaron "formalmente, la concreción, a la brevedad, de la convocatoria comprometida públicamente por ud., para llevar adelante las mesas de negociación salarial".

El escrito fue firmado por el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo; Luis Querci, de UPCN; Claudio Salazar, de Sejun; Pablo Godoy, de ANEL; Carlos Roselli, de UNAVP; Juan Ferrari, de Siprosapune; y Santiago Baudino, de FASEMP.

Estatales de Neuquén cobran los sueldos

La totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados el viernes 31 de octubre, último día hábil del mes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Tal como estaba previsto, la provincia confirmó que el pago incluirá el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Cajeros automáticos

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes: el 31 de octubre. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.