Le robó el mismo ladrón dos veces en un mes en plena Avenida Olascoaga

Se trata de un food truck que está ubicado en la zona del río y este miércoles tuvo que cerrar porque le llevó toda la mercadería. Hasta se tomó una gaseosa antes de irse.

Indignada está una familia laburante que perdió toda la mercadería por un robo en su food truck que tienen en Avenida Olascoaga al 2.200, en la zona próxima al balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande) de esta ciudad.

No fue solo un robo, fue el segundo en un mes y protagonizado por el mismo delincuente . En su momento, Milagros y su marido tuvieron que empezaron de nuevo y ahora se repite la misma historia. Esta vez el hecho ocurrió minutos después de las 4 de la madrugada de este miércoles, y como consecuencia esta noche no pudieron abrir porque les robó toda la mercadería.

Se trata del food truck Pepe’s Rincón Tucumano de un matrimonio cuyos sándwiches de milanesa son ampliamente apreciados y reconocidos por su clientela.

“El primer robo fue también a la misma hora, debe haber pasado un mes. Entró por la parte de la ventanita de atrás chiquitita y ahora también, vino caminando por la Avenida Olascoaga. Pusimos cámaras, saltó el alambrado e ingresó por la puerta principal. Agarró una pala, la barreteó y la abrió”, relató Milagros, entre indignada y desahuciada, a LM Neuquén.

La dueña contó que lo robó prácticamente lo mismo que la vez anterior: unos 15 kilogramos de milanesas, carne, bolsas de residuos, dinero para el cambio, todas las cervezas que tenían en las heladeras, un fernet y hasta una lavandina.

“No sé qué más, pero revolvió todo. Era la misma persona. Antes robó en el Búnker (otro food truck) que queda enfrente nuestro y robó en el de los venezolanos también. Se cansó de robar, hasta mesas y sillas se llevó”, señaló.

La indignación crece entre los comerciantes que ya no saben qué medidas tomar para que no sea vulnerado sus food trucks.

“Este hombre entra como un pancho por su casa, de día, de noche, de madrugada. No le importa si están las cámaras, nada. Ahora se tapó, pero es el mismo, fue directo a unas cajitas. Yo esa semana justo había guardado plata y ahora hizo el mismo movimiento”, agregó.

El matrimonio advirtió que había sido víctima de un nuevo hecho delictivo a las 20 cuando fueron a abrir el comercio en la zona del río.

Milagros dijo que “los vecinos acá están cansados, cansados de reclamar a la Policía y no pasa nada. Fíjate que acá pasan una vez a la mañana o una vez a las 10 de la noche y después no se ven más”.

La damnificada destacó que “es importante agregar que los vecinos reclaman que vuelvan a colocar un domo que estaba sobre Avenida Olascoaga y Humahuaca, que ya no está”.